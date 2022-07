Spiagge e coriandoli, Gli eventi estivi di Manfredonia 2022 (Il programma)

LUGLIO

3 LUGLIO ORE 21.00

Piazza del Popolo

Road to Battiti Live 22 – esibizione di Alex

8 LUGLIO ORE 20.30

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia (“Trentadate” – Direzione Regionale Musei Puglia e Teatro Pubblico Pugliese)

Piccolo Teatro di Foggia – LE MANI CHE VORREI

9 LUGLIO ORE 20.30

Parco Archeologico di Siponto (“Trentadate” – Direzione Regionale Musei Puglia e Teatro Pubblico Pugliese)

Bottega degli Apocrifi SILENT – LA MUSICA DEL TEATRO

12 LUGLIO ORE 19.30/22.00

Cortile Fascione (Associazione “La Traccia Nascosta”)

“Arti in Cortile”

14 LUGLIO ORE 19.30/22.00

Largo Teatro Antico (Associazione “La Traccia Nascosta”)

“Arti in Cortile”

13 LUGLIO – 20 AGOSTO

Teatro Comunale Lucio Dalla, cortile Scuola media Perotto-Orsini (Crescincultura)

GiocaTeatro, Il coro dei nati liberi – laboratorio gratuito per bambini di età

compresa tra i 6 e i 10 anni

14 LUGLIO – 20 AGOSTO

Teatro Comunale Lucio Dalla, cortile Scuola media Perotto-Orsini (Crescincultura)

Laboratorio “Uccelli” – ingresso gratuito per i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 23 anni

15 LUGLIO ORE 20.30

Parco Archeologico di Siponto (“Trentadate” – Direzione Regionale Musei Puglia e Teatro Pubblico Pugliese)

Animalenta Angela Iurilli – IL FIGLIO

19 LUGLIO ORE 19.30/22.00

Arco Boccolicchio (Associazione “La Traccia Nascosta”)

“Arti in Cortile”

21 LUGLIO ORE 20.30

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia (“Trentadate” – Direzione Regionale Musei Puglia e Teatro Pubblico Pugliese)

Giorgia Saraò – SARAÒ ACOUSTIC NIGHTS

22 – 25 LUGLIO

Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia (“Yachting Club Marina del

Gargano”)

“Campionato Nazionale d’Altura – Area Adriatico”

29 LUGLIO ORE 20.30

Parco Archeologico di Siponto (Associazione “Argos Onlus”)

29^ edizione del Premio Argos Hippium

29 e 30 LUGLIO

Lega Navale, Viale Miramare (Associazione “Angeli”)

15^ edizione di “CORTO E CULTURA – Festival del Cortometraggio Città di

Manfredonia”

29 LUGLIO – 18 AGOSTO ORE 18.30/23.00

Fossato Castello (Associazione “Arte e Cultura”)

1^ Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea – Premio “Apulia”

AGOSTO

1 – 8 AGOSTO ORE 19.00

Terrazzo Info Point Piazzetta Mercato (Associazione “Manfredonianews”)

Rassegna letteraria “Liberi Libri”

3 AGOSTO ORE 20.30

Sede Lega Navale Italiana – Manfredonia

L’amico venuto dal mare – La storia del delfino Filippo

19 e 20 AGOSTO ORE 21.00

Abbazia di San Leonardo (Comune di Manfredonia, Teatro Pubblico Pugliese,

Bottega Apocrifi)

Bottega degli Apocrifi “UCCELLI – da Aristofane”