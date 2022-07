Il Golfo si apre al campionato nazionale d’altura

MANFREDONIA dispiega le sue vele nel mare del suo golfo. Un asso nella manica che gioca puntando sul prestigioso Campionato nazionale di altura – Area Adriatico, che per tre giorni, dal 22 al 24 luglio prossimo, schiererà sul campo di gara che guarda al Gargano, i suoi campioni che si daranno battaglia nella penultima chances prima della competizione conclusiva di Monfalcone.

«Si tratta di un evento sportivo importante che vedrà in competizione barche titolate e campioni agguerriti che si sfideranno al meglio delle rispettive risorse tattiche» ha illustrato Gino Tridello, presidente dello Yachting club “Marina del Gargano” organizzatore, in collaborazione con la locale Lega navale italiana, dell’evento cui hanno assicurato il patrocinio l’Ottava zona FIV, l’Unione vela d’altura italiana, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, la Città di Manfredonia. «Un evento – ha rimarcato Tridello – che torna in Puglia per una straordinaria sequenza di nove avvincenti regate distribuite in tre giorni di gare. Un evento che ha tutte le premesse per andare al di là degli aspetti importanti sportivi, e allargare lo sguardo verso nuovi orizzonti sportivi e turistici».

Una significativa opportunità che rilancia la Manfredonia marinara. «Quello del golfo di Manfredonia è un campo di gioco fantastico, una eccellenza, che può ben attrarre velisti da altre regioni e dall’estero» ha sancito Alberto La Tegola, presidente dell’VIII Zona Fiv, ricordando come «la Puglia è l’unica regione con quattro regate d’altura internazionali che collegano Grecia, Albania, Montenegro e Croazia».

Auspice di tanto exploit il porto turistico “Marina del Gargano”, una struttura di eccellenza nel settore del diporto, capace di 700 posti barca, 6 metri di pescaggio, cantiere navale e dotazioni logistiche. «Una struttura – ha rimarcato Andrea Zullo, direttore del Marina – maturato non solo nella presenza di imbarcazioni e della gestione del cantiere, ma soprattutto nel dinamismo promozionale di una sana cultura sportiva finalizzata allo sviluppo del territorio». Anche questo appuntamento sportivo «si avvarrà – ha assicurato il capitano di corvetta della Capitaneria di porto, Fabio Palombella – dell’assistenza degli uomini della Guardia costiera».

La dimostrazione di come la presenza di adeguate strutture (oltre a quelle tecniche vi sono negozi, ristoranti, locali vari) favoriscono lo sviluppo. Il porto turistico, fungerà da base tecnica e logistica dell’evento che movimenterà diverse centinaia tra equipaggi, tecnici, appassionati, ospiti. «Una iniziativa – ha chiosato l’assessore allo sport e attività produttive Antonio Vitulano – che va a sostenere l’indirizzo del potenziamento del sistema del turismo sportivo sula quale l’amministrazione comunale sta investendo molto».

In occasione di questo evento lo Yachting club “Marina del Gargano” ha predisposto l’ormeggio gratuito per venti giorni e una serie di manifestazioni nel “villaggio” che sarà approntato sulle capaci banchine del “Marina”. Le iscrizioni a questa penultima prova del campionato nazionale d’altura rimarranno aperte fino al 18 prossimo.

Michele Apollonio