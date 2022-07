ZES, Rotice: “Occasione cruciale per il futuro del nostro territorio”

Le ZES prevedono semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali, una marcia in più per rendere ancor più attrattivo il nostro territorio pronto ad una nuova stagione di investimenti imprenditoriali.

Perciò, in vista dell’imminente avvio dello Sportello Unico Digitale per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche da parte del Commissario straordinario della ZES, come sindaco di Manfredonia, invito sin da subito gli imprenditori locali, nazionali ed internazionali a prendere in considerazione questa opportunità forse irripetibile.