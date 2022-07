FestambienteSud: il programma del 23 e 24 luglio 2022 a Monte Sant’Angelo. Cammini, incontri e concerti. Attesi Danilo Rea e I Foja

Ancora tanto spettacolo, incontri e cammini alla XVIII edizione di FestambienteSud nei giorni 23 e 24 luglio 2022 a Monte Sant’Angelo.

Sabato 23 luglio alle 17.00 appuntamento con “Gargano Sacro, la cultura è in cammino”, che prevede il trekking urbano nella Monte Sant’Angelo segreta. Guidati da Domenico Sergio Antonacci si andrà alla scoperta dei siti culturali meno noti del centro urbano, spesso inaccessibili, per mostrare un aspetto di Monte Sant’Angelo poco conosciuto ma ricco di fascino e storia.

Alle ore 19.00, sulla scalinata di via Maraldo, incontro con Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD dal 2009 e dell’impresa sociale Con i Bambini dal 2016, a colloquio con la portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore Vanessa Pallucchi.

Alle 20.30 sempre sulla scalinata di via Maraldo, la promettente artista pugliese Raffaella Carbonelli presenterà il suo primo lavoro discografico “Someone like you”. Edito dalla casa discografica Mr Few e sostenuto da Puglia Sounds, con la direzione artistica di Walter Ricci e la produzione di Mauro Romano, “Someone like you” è anche un omaggio al Gargano perché, accanto a tre brani inediti con testi di Michael Rosen e musiche di Walter Ricci, Carbonelli reinterpreta “Quei giorni insieme a te”, brano di Riz Ortolani presente nella colonna sonora del film “Non si sevizia un paperino” di Lucio Fulci, girato proprio a Monte Sant’Angelo nel 1972, e “La casa in riva al mare” di Lucio Dalla ispirata dal paesaggio delle Isole Tremiti.

Alle 22.00 in largo tre Ottoni toccherà al pianista di fama internazionale Danilo Rea con “Piano solo”. Studi classici, rock e pop influenzano la sua formazione e convergono attraverso il jazz, la sua vera passione, in uno stile inconfondibile e unico composto di due ingredienti fondamentali: melodia e improvvisazione. Ha collaborato con i più importanti cantautori italiani (da Mina a Gino Paoli, da Pino Daniele a Renato Zero, fino ad Adriano Celentano) e si è esibito al fianco dei più grandi nomi del jazz mondiale. Nel 1997, con Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, ha fondato “Doctor 3”, il trio che per più di dieci anni lo ha portato a calcare i più importanti palcoscenici italiani ed esteri. Rea trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.

Domenica 24 luglio alle 17.00 appuntamento con “Gargano Sacro, la cultura è in cammino”, che prevede il trekking urbano nella Monte Sant’Angelo segreta.

Alle ore 19.00 (scalinata di via Maraldo) presentazione di “Parole al Futuro. Declinazione al femminile. Donnecheammiro: la community delle donne che seminano speranza per un futuro più equo”.

Alle 20.30 (scalinata di via Maraldo) il trio inedito composto da Matteo Fioretti (voce, bouzouki, chitarra), Alessandra Facchiano (flauto traverso, zufoli, chitarra e ambientazioni sonore) e Andrea Stuppiello (percussioni mediterranee) darà forma al concerto-omaggio a Fabrizio De Andrè, interpretando “Creuza de ma”, undicesimo album in studio del cantautore ligure. Realizzato con Mauro Pagani e pubblicato nel 1984, è considerato da sempre come una delle pietre miliari della musica etnica.

A chiudere la tappa di Monte Sant’Angelo sarà il concerto de I Foja, alle ore 22.00 in largo tre Ottoni. L’esibizione del gruppo campano verterà sul loro nuovo lavoro uscito in primavera e intitolato “Miracoli e Rivoluzioni”. È l’album della maturità artistica di questa band, napoletana per nascita, lingua e passione, ma aperta al mondo per vocazione. I Foja sono fra i principali esponenti di un nuovo sound che, partendo da un forte legame con la tradizione folk partenopea, si arricchisce di contenuti e suoni contemporanei. Hanno realizzato tre album in studio e partecipato a diverse colonne sonore di film di animazione di successo.

Durante le serate del 23 e 24 luglio sono inoltre previste incursioni teatrali a sorpresa dell’attore Giuseppe Armillotta.

FestambienteSud è promossa da Legambiente e organizzata sotto la direzione del circolo Legambiente FestambienteSud di Monte Sant’Angelo, con il sostegno organizzativo di Legambiente Puglia e di Legambiente lo Sperone di San Giovanni Rotondo.

I media partner sono la RAI e la Nuova Ecologia.

Il partenariato sociale ed economico del festival coinvolge i sei comuni ospitanti di Vieste, Mattinata, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Rignano Garganico e San Marco in Lamis, l’Acquedotto Pugliese, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Confindustria Foggia, Federalberghi Foggia, l’associazione Mecenate ’90, la società Vivilitalia, l’IPEOA Enrico Mattei – Vieste.

Gode del patrocinio dell’Ambasciata del Brasile in Italia, del presidente della Regione Puglia e il sostegno dell’assessorato all’Agricoltura per un progetto speciale di FestambienteSud denominato Agri.cultura.

Importanti anche i numerosi soggetti che sponsorizzano il festival e che compongono il partenariato tecnico per i quali rimandiamo ai materiali ufficiali e al sito del festival.

Info: festambientesud.it.