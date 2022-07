Il metrò del mare è pronto a salpare verso le rotte tremitesi

Le coste garganiche nel periodo estivo pre-pandemico venivano prese d’assalto dai turisti stranieri e locali. Oggi questo dato non si è replicato e le perplessità provengono dall’eco degli imprenditori del settore balneare che, difatto constatano una fievole affluenza lungo la costa sipontina, rinvigorita nei week-end. Le ragioni sono legate alle poche strutture ricettive del territorio ed alla mancanza di infrastrutture necessarie per collegare i paesi esteri con le terre impervie del Gargano. L’Aeroporto Gino Lisa entrerà in funzione a Settembre, a conclusione della stagione estiva. Il treno, ormai d’epoca, con corse ridottissime e con appena due vagoni collega Manfredonia – Foggia solo nel periodo estivo. E’ difficile classificarlo tra le infrastrutture essenziali se il governo cittadino continua a prediligere il trasporto su gomma e meno ecologico. Quella che sembrava un miraggio invece diventerà realtà: il “metrò del mare” entrerà in funzione il prossimo 29 luglio e sarà sperimentale per circa un mese, quanto divulgato dal sito della Provincia di Foggia e dalla conferenza stampa del 21 luglio che ha esplicitato il funzionamento del trasporto marittimo Manfredonia-Isole Tremiti. Dalle colonne di ManfredoniaNews.it, pubblicavamo ad Aprile scorso che la Regione Puglia aveva stanziato 450.000,00 euro per l’istituzione del suddetto “metrò del mare” per far ripartire il trasporto passeggeri Manfredonia-Isole Tremiti, fermo da oltre vent’anni. Trattandosi di un servizio pubblico fu assegnato alla Provincia di Foggia la definizione della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio. Il bando uscito nella prima decade di luglio si è concluso in breve tempo, aggiudicando il servizio di trasporto marittimo al raggruppamento di imprese “Gargano Metrò Marine” che utilizzerà il vettore “Elia Jet” con una capienza di 180 passeggeri ed una velocità di crociera di 20 nodi. Abbiamo contattato i due imprenditori: la società Galli Srl di Manfredonia e la C.T. Peschici Srl che costituiscono il succitato raggruppamento. Le due imprese unendo le forze avvieranno il servizio entro fine luglio. Ai nostri microfoni hanno dichiarato che le partenze previste dal molo di Ponente presso la banchina del neo info-point avverranno tutti i giorni dalle ore 7:45 con arrivo alle Isole Tremiti alle 10.45 e rientro a Manfredonia in serata alle 19:45. La bigliettazione potrà essere effettuata direttamente a bordo e anche on line. Auspichiamo una massiccia adesione al neo servizio del trasporto marittimo passeggeri che rappresenta quel tassello che arricchisce l’offerta turistica con le risorse paesaggistiche-gastronomiche-culturali ed artistiche dei territori garganici, apprezzati anche dai paesi oltre oceano.

di Grazia Amoruso