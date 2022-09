Grande successo per il Destination Marketing Awards. Questa sera il Premio Re Manfredi

Il Festival delle Terre d’Acqua, organizzato dalla Fondazione Re Manfredi, è ritornato ieri sera – dopo una pausa imposta dall’emergenza pandemica – con le sue attività e iniziative. In attesa del Premio Re Manfredi in programma oggi, il Festival ha proposto una riflessione e un confronto sulle pratiche di valorizzazione turistica e territoriale con la seconda edizione del Destination Marketing Awards, un riconoscimento conferito a chi – nel suo specifico settore – ha valorizzato le destinazioni turistiche territoriali, dal Gargano all’intero Sud Italia.

La serata, condotta da Rocky Malatesta e animata dal comico Renato Ciardo, ha visto la presenza di numerose personalità che hanno offerto spunti, modelli, best practice, riflessioni e obiettivi di crescita per la Capitanata. «Un festival senza contenuti è nulla. Il Festival delle Terre d’Acqua vuole essere un momento di crescita e formazione. Abbiamo premiato e premieremo ancora persone che possono far crescere questa città e questo territorio con le loro esperienze e competenze. Il rapporto con i premiati, come un dono progettuale e di idee alla comunità, non si esaurirà in questi giorni, ma è appena cominciato», ha dichiarato Michele De Meo, presidente della Fondazione Re Manfredi.

Il Destination Marketing Awards ha premiato la Fondazione Notte della Taranta per lo spettacolo e le politiche culturali. «Il concertone della Notte della Taranta è nato dall’idea illuminata di nove sindaci del territorio che hanno investito in cultura e in valorizzazione del patrimonio orale dei comuni della grecìa salentina. Il concertone, negli anni, è diventato uno degli appuntamenti più importanti in Europa unendo tradizione e innovazione, ma resta sempre un prodotto del territorio: il concertone è della comunità, è dei cittadini», le parole di Ivan Stomeo, già sindaco di Melpignano e componente del Cda della Fondazione.

Poi il regista Alessandro Piva per la promozione turistica in video-telling. «Nel mio cinema – ha spiegato Piva – non racconto solamente le ombre, ma anche le luci di questa splendida regione. Ultimamente l’ho fatto per Puglia Promozione con uno spot dedicato alla ripartenza del turismo dopo i vari lockdown. Ho cercato di portare al pubblico quello che conosco, restituendo la magia e l’autenticità di alcune meraviglie nascoste della nostra terra».

Dalla Puglia alla Lombardia con l’Associazione “Pugliesi a Milano” premiata per le politiche giovanili e d’impresa. «Ci battiamo per il diritto di andare via, ma anche per quello di ritornare. La nostra speranza è sempre quella di riportare tutto a casa. Noi abbiamo investito in territori che non sono i nostri, ma questa associazione è una sorta di cervello collettivo di competenze che noi mettiamo a servizio della Puglia che vuole crescere», le parole di Nicola Tattoli, fondatore dell’associazione.

Le azioni di valorizzazione turistica innovativa e identitaria con la community Inchiostro di Puglia, premiata per la promozione del brand Puglia. «Inchiostro di Puglia nasce da un sentimento nostalgico per la lontananza di molti dalla nostra terra. Poi è diventato un centro di aggregazione, un’idea culturale e uno spazio virtuale e pop per condividere la pugliesità. La nostra è una comunità vera che vuole ripartire e farcela. Anche qui», ha spiegato Mirko De Fiori, componente di questa realtà social seguitissima.

Nel corso della serata è stata premiata anche Emma Taveri, assessore al turismo, marketing territoriale e creatività di Brindisi. «Una destinazione turistica per crescere ha bisogno di molte azioni lungimiranti: bisogna puntare sull’unione fra il pubblico e il privato e coinvolgere l’intera comunità in un progetto di riscatto e di visione di un futuro possibile. Brindisi ci sta credendo. Stiamo riportando a casa competenze a servizio dei territori e innovazione nelle pratiche del marketing territoriale».

Il Premio, oltre a riconoscere e far incontrare diverse esperienze e realtà a livello nazionale e regionale, ha premiato due buone pratiche del territorio di Capitanata. Il Comitato Vola Gino Lisa per l’attivismo sociale. «La ripartenza del Gino Lisa è una lezione per tutto il territorio. Quando si vuole, si possono conquistare mete importanti. Il 30 settembre, dopo anni di isolamento, la Capitanata tornerà a volare. È un punto di partenza reale per una connessione strategica della nostra terra con il resto del Paese», le considerazioni di Sergio Venturino.

E Parco Città per la riqualificazione territoriale. «Parco Città rappresenta un esempio di rinascita culturale e sociale. Con la resilienza e la tenacia di un gruppo di giovani, di cittadini e di volontari, siamo riusciti a immaginare e riqualificare uno spazio abbandonato di Foggia. Da un non-luogo, Parco San Felice è diventato uno spazio di rinascita che ha ristabilito fiducia, relazioni, senso della comunità», le parole di Rita Amatore e Simona Padalino.

Questa sera, dopo il riconoscimento legato alla valorizzazione turistica, l’appuntamento è con la XXIX Edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi in programma, a partire dalle ore 20.30, in Piazza Falcone e Borsellino. Il Premio, che vuole omaggiare chi ha dato lustro alla nostra terra a livello nazionale e internazionale, sarà condotto dagli attori Vincenzo De Michele e Stefania Benincaso e allietato dall’Orchestra Suoni del Sud e dal comico pugliese Uccio De Santis.

Tanti i premiati, selezionati da un Comitato Tecnico Scientifico composto da Andrea Prencipe, Giuseppe D’Urso e Rocky Malatesta, fra cui: Don Angelo Cassano (Premio Re Manfredi per le politiche sociali), Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo (Premio Re Manfredi per lo spettacolo), Domenico La Forgia (Premio Re Manfredi per l’innovazione e la sostenibilità), Matteo Bisceglia (Premio speciale Città di Manfredonia), Annalisa Prencipe (Premio Re Manfredi per la ricerca), Max Ciociola (Premio Re Manfredi per l’innovazione tecnologica), Michele Clemente (Premio Re Manfredi per l’imprenditoria), Ettore Bassi (Premio Re Manfredi per il teatro), Ottavio Troiano (Premio Re Manfredi per l’arte e il linguaggio figurativo), Dario Vassallo in memoria di suo fratello Angelo (Premio Re Manfredi per la legalità), Gianfilippo Mignogna (Premio Re Manfredi per la tutela e la valorizzazione del territorio), Carmine Padula (Premio Re Manfredi per la musica), Gianmarco Saurino (Premio Re Manfredi per il cinema) e Roberta Garibaldi (Premio Re Manfredi per la valorizzazione in chiave turistica del settore enogastronomico).

L’evento, a ingresso gratuito, è patrocinato da: Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Manfredonia, Camera di Commercio di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione, Acquedotto Pugliese SpA, Gal DaunOfantino e Touring Club Italiano.