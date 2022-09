Il centrosinistra di Manfredonia sostiene la candidatura di Raffaele Piemontese alla Camera dei Deputati

Raffaele Piemontese, 41 anni, garganico doc, è il candidato che ha riunito in questa tornata elettorale il centrosinistra a Manfredonia.

Differenze e divergenze fisiologiche delle varie sigle politiche sono state superate da una figura che è riuscita a mettere tutti d’accordo, grazie ai prolifici anni a favore del territorio spesi a Bari, prima da Consigliere regionale e poi da Assessore.

Il suo programma parlamentare da eletto: lottare perché il nord della Puglia sia sui tavoli di discussione che contano; fare un passo avanti tutti insieme perché davvero nessuno resti indietro; battersi affinché i giovani possano non dover più emigrare per lavorare; riconoscere alla Capitanata il ruolo trainante nell’economia pugliese; garantire la valorizzazione delle bellezze naturali ed al tempo stesso proteggerle. In sintesi: rappresentare con forza un pezzo della Puglia che vuole cogliere tutte le opportunità per crescere.

Raffaele Piemontese candidato ideale? No, Raffaele Piemontese come candidato credibile, perché negli ultimi anni questo giovane e lungimirante avvocato ha fatto della propria terra un riferimento costante della propria attività politica.

Dunque, mentre ovunque ci si interroga dubbiosi su quale possa essere la scelta migliore il prossimo 25 settembre e s’inseguono improbabili sondaggi in un periodo buio e pieno di incertezze, in riva al Golfo il centrosinistra non ha dubbi e ha deciso di supportare Raffaele Piemontese candidato alla Camera dei Deputati.

