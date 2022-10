“Nina”, un racconto ambientato a Manfredonia vincitore di un prestigioso riconoscimento letterario

Ha la voce intensa e prorompente del mare, del sole, del volo dei gabbiani, delle reti gonfie di pescato il racconto di Fausta Altavilla classificatosi come vincitore nel Concorso Letterario “Tra le pagine del mare” le identità dell’Italia costiera animano la letteratura in prosa, organizzato dall’Osservatorio paesaggio costieri italiani di Legambiente“, in collaborazione con Primicieri Editore. “Nina”, questo il titolo del racconto, non è mai unica protagonista della storia, accanto a lei il paesaggio, quello di Manfredonia, che irrompe nella sua bellezza e così, pare che la piana di ulivi, il rosa pallido degli asfodeli, il sonnecchiare placido di qualche anziano davanti all’uscio delle case abbiano diritto di parola e reclamino la giusta rappresentazione assumendo, a volte, le stesse sfumature emozionali della protagonista. Una narrazione che l’autrice ama definire prosa lirica poiché disegna con coloriture poetiche sensazioni, emozioni che rendono l’idea di una coralità profonda. Ambientato nella Manfredonia degli anni ’50, Nina ha un passato tutto da scoprire che ritorna, a volte attraverso sfacciate insinuazioni, a volte come intima ricerca delle proprie radici. Nella sua semplice allegrezza, Nina avvolge di sorriso ogni cosa nonostante tutto. Importante la giuria del premio, che quest’anno ha visto l’intervento di Bruno Arpaia (scrittore), Oscar Buonamano (giornalista e direttore editoriale Carsa), Valter Fabietti (Professore di Urbanistica presso l’ateneo di Chieti-Pescara), Lia Fedele (architetto e membro O.P.C.I.), Lunetta Franco (Presidente Legambiente Taranto), Stefano Margiotta (geologo e docente presso l’Università del Salento) e Salvatore Primiceri (Direttore di Primiceri Editore).

La premiazione si è tenuta lo scorso 7 ottobre 2022, a Francavilla a Mare, in Abruzzo.

Giovanni Gatta