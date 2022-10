“Re Manfredi Run” un successo di partecipazione ed organizzazione

Domenica, due ottobre, a Manfredonia si è svolta la V edizione della “Re Manfredi Run”, una corsa di 10 Km che parte dal Porto Turistico “Marina del Gargano” e si snoda attraverso un percorso cittadino che ripercorre Viale Miramare, passa per Corso Manfredi per poi ritornare, arrivare a Siponto e chiudere tornando sul Porto Turistico. Il percorso, omologato dalla FIDAL, baciato da una splendida giornata di sole, è stato apprezzatissimo dagli atleti. L’organizzazione ha sfiorato la perfezione, come riferito da tutti i partecipanti intervistati. Più di 150 atleti della Manfredonia Corre hanno rinunciato alla competizione per mettersi a disposizione e al servizio dei colleghi in gara. Più di seicento i partecipanti, con 443 agonisti ed il resto amatori. Il livello tecnico è stato alzato da una buona prestazione del sipontino, Dario Santoro, tesserato con l’Atletica Potenza Picena, nelle Marche, che, come aveva promesso, ha abbassato di quasi trenta centesimi il suo precedente record di 31.47. “Ho pagato un po’ di emozione per l’affetto delle persone lungo il percorso e aver corso sempre in solitaria” ha riferito a fine gara. Secondo si è piazzato Matteo Notarangelo, di Monte sant’Angelo, che ha lamentato un po’ di stanchezza per i troppi impegni stagionali. Sul gradino più basso del podio, il muratore di Apricena, Michele Manoppelli, contentissimo del piazzamento: ”Mi alleno tutte le sere, sempre, dopo il lavoro”, ha riferito, soddisfatto, ai nostri microfoni. In campo femminile, la barese Rebecca Volpi ha nettamente preceduto Raffaella Filannino, vincitrice nel 2018 e 2019. Terza la giovanissima Giulia Parisi, di Foggia. Sull’affaticato volto del presidente, Massimiliano Notarangelo, era evidente la soddisfazione per una corsa che anno dopo anno sta facendo numeri sempre più importanti: “Siamo contentissimi ed orgogliosi per la riuscita della manifestazione. Un ringraziamento è doveroso a tutto il gruppo che ha lavorato senza risparmiarsi. Manfredonia ha tutto quello che serve per affrontare una gara anche di livello superiore”.

di Antonio Baldassarre