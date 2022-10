Manfredonia si tinge di rosa per la prevenzione

Fervono i preparativi per la 5ª Camminata in Rosa, una marcia simbolo della prevenzione del tumore al seno per promuovere screening e misure di controllo. Il comitato provinciale UISP Manfredonia-Foggia annuncia, per domenica 23 ottobre, la quinta edizione di un ormai consueto appuntamento che colorerà di rosa le piazze e le strade della città di Manfredonia. L’edizione di quest’anno è dedicata a Michela Lauriola, insegnante di sostegno volenterosa e di spessore, che fino all’ultimo si è interessata dei suoi ragazzi, nonostante il brutto male non l’abbia risparmiata in termini di sofferenza. Il percorso, accessibile a tutti, partirà da Largo Diomede, domenica 23 Ottobre alle ore 10.00 e coprirà tutte le vie principali della città. Prevenire, curare e guarire sono le tre parole d’ordine sia della camminata sia del convegno che si terrà il 22 ottobre alle ore 18:00 presso Palazzo dei Celestini, corso Manfredi, a Manfredonia. Al convegno saranno invitati illustri medici e ricercatori della materia per trattare argomenti significativi sulla prevenzione primaria e secondaria. Non mancheranno testimonianze accorate di donne guarite. Quest’anno l’edizione ha come obiettivo l’acquisto di una barca a remi, “Dragon Boat”, che permetterà, attraverso la pagaiata, un’azione terapeutica per le donne operate al seno. Manfredonia sarà la seconda città della Puglia, dopo Bari, ad avere questa particolare imbarcazione. “Il ruolo del volontariato in questa campagna riveste un enorme importanza” afferma l’Ing. Elisabetta Valleri – presidente dell’associazione Andos, impegnata in prima linea a fianco delle donne colpite da tumore al seno per un supporto concreto e psicologico. “Sono orgogliosa della mission di questa manifestazione e ancora di più di come le associazioni e moltissime persone di gran cuore hanno contribuito alla realizzazione del Kit che daremo a tutti i partecipanti”. Ogni partecipante potrà fornire il proprio contributo iscrivendosi e ritirando il gadget messo a disposizione dal Comitato Provinciale UISP APS di Manfredonia-Foggia, presso la sede di Manfredonia, in via Maddalena, 99 e di San Giovanni Rotondo nel Centro Fitness Body Shape, in via Mons. De Nittis, 106. Il cardine organizzativo è stato gestito in maniera egregia dalla Consigliera Nazionale della UISP, Antonietta D’Anzeris, donna sensibile e sempre attenta a dare una parola di conforto alle fasce più deboli della società. Ci auguriamo che anche quest’anno l’affluenza sia così rilevante da sorprendere ogni aspettativa. Vi aspettiamo numerosi.

di Simona Dado