“Racconti dal Mediterraneo”, da Foggia a Bari per unire i popoli e promuovere cultura

Giovedì 3 novembre a Casa dei Diritti di Siponto la presentazione della seconda edizione

Tornano i “Racconti dal Mediterraneo”. Tornano per continuare ad invitare le nostre comunità alla scoperta dell’altro, alla conoscenza delle diverse culture, al contagio interculturale con l’idea di superare paure, pregiudizi, stereotipi. Un percorso di animazione territoriale che parte da Foggia per arrivare a Bari, facendo tappa a Manfredonia, che vuole raccontare e far conoscere le storie, vite e volti dei migranti attraverso pagine di libri, teatro, documentario, laboratori teatrali. Sono queste le finalità principali della seconda edizione di “Racconti dal Mediterraneo”, il progetto promosso dalla cooperativa sociale Medtraining e finanziato dalla Regione Puglia – Sezione Relazione Internazionali – nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”. L’intervento ha l’obiettivo di promuovere attività di sensibilizzazione presso due luoghi simbolici del territorio pugliese, fondamentali per l’integrazione, l’inclusione sociale e l’accesso ai diritti dei cittadini migranti e non solo: Casa delle Culture di Bari e Casa dei Diritti di Manfredonia.

Giovedì 3 novembre 2022, alle ore 17.00, presso Casa dei Diritti a Manfredonia-Siponto (Viale dei Pini 5) si svolgerà la presentazione dell’iniziativa alla quale prenderanno parte: Nicola di Bari, presidente coop. Medtraining; Giovanni Rotice, sindaco del Comune di Manfredonia; Carlo Papa, progettista coop. Medtraining; Antonio Cocco, presidente coop Frequenze; Domenico la Marca, esperto di immigrazione. Le azioni di “Racconti dal Mediterraneo”, dunque, seguono un percorso di interventi volti a favorire la solidarietà, l’interculturalità e la promozione della conoscenza reciproca per la costruzione di spazi comunitari intesi come luoghi di interazione tra culture diverse.

Dopo aver allestito e potenziato lo scorso anno le biblioteche interculturali presso le sedi di Siponto e Bari, la nuova edizione del progetto vuol far girare intorno alle storie custodite dai libri un percorso che si articolerà attraverso un programma di interventi: proiezione del documentario “Amina” del regista Luciano Toriello; lettura scenica dal titolo “La profezia di Koltès” a cura del Teatro dei Limoni; laboratorio di teatro sociale “I dialoghi della luna. Tra sogno e realtà” a cura del Teatro delle Bambole che coinvolgerà gli ospiti di “Casa delle Culture” di Bari ed i cittadini italiani; pubblicazione di un libro con voci, storie, testimonianze dei cittadini migranti che vivono nei nostri territori; acquisto volumi per potenziare le due biblioteche interculturali già allestite. “Racconti dal Mediterraneo” è un progetto promosso da Medtraining in partenariato con: Teatro delle Bambole, Teatro dei Limoni, Frequenze, consorzio di cooperative sociali Oltre, edizioni fogliodivia.