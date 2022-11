“Formazione, competenza, professionalità e sinergia tra scuole”

Venerdì 18 novembre, negli spazi dell’ex sede dell’IRIP a Foggia, si è svolta l’inaugurazione regionale dell’anno scolastico 2022/2023. Protagonisti dell’iniziativa gli Istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorazione, che hanno cooperato e lavorato in maniera sinergica per presentare un’offerta formativa basata su formazione, competenza e professionalità.

“Quella di oggi è un’iniziativa organizzata a livello sinergico che ha visto l’impegno contestuale di tutti gli Alberghieri della provincia di Foggia – ha affermato ill prof. Luigi Talienti¸ dirigente dell’I.P.E.O.A. “MICHELE LECCE” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia– segnale che le istituzioni scolastiche non sono in competizione ma operano in maniera collaborativa per il raggiungimento del bene comune”.

L’istituto I.P.E.O.A. “MICHELE LECCE”, nello specifico, ha partecipato alla realizzazione del servizio (eno) gastronomico che si è tenuto durante l’inaugurazione, contribuendo alla buona riuscita dell’evento.

“Realizzare il servizio enogastronomico per noi è stato un motivo di orgoglio – ha sottolineato il dirigente – perché ci onora del lavoro che quotidianamente realizziamo all’interno della nostra scuola. Questa, come tutte le altre occasioni che ci vedono impegnati, è un’opportunità per i nostri alunni di esercitarsi in ambienti di apprendimento che raffigurano situazioni reali. Gli apprendimenti non devono essere acquisiti solo all’interno della struttura logistica che offre l’istituzione ma è l’istituzione che va oltre la struttura e garantisce la formazione sul campo.”

Formazione, competenza e professionalità sono i concetti chiave che esprimono l’identità e gli obiettivi della scuola, agenzia di socializzazione formale e ponte con il mondo del lavoro, luogo in cui le persone apprendono un metodo di lavoro spendibile con profitto in contesti diversi, comprendono l’importanza di investire continuamente nella propria formazione e acquisiscono gli strumenti culturali e metodologici con lo scopo di dare il proprio fattivo e consapevole contributo alla società di cui fanno parte.

Con l’auspicio finale che dopo il completamento degli studi, gli alunni si inseriscano professionalmente senza bisogno di emigrare, fruendo di tutte le opportunità economiche che il territorio offre agli operatori qualificati nel settore turistico, ricettivo e ristorativo.

Da qualche anno la Regione Puglia ha pensato di onorare il mondo scolastico scegliendo, a rotazione, una città per inaugurare l’anno scolastico, il 2022/23 è stata scelta Foggia.

La delegazione dell’istituto era coordinata dal professor Giuseppe Trotta, responsabile del Dipartimento d’Indirizzo, che ha illustrato l’organizzazione dell’evento: “Abbiamo frazionato il menù offerto a tutti i presenti, ospiti, alunni, docenti e dirigenti scolastici e non di tutta la provincia.