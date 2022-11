ZES Adriatica, lunedì 28 novembre evento pubblico. Rotice: “Nuove sfide e occasioni di sviluppo vedono Manfredonia protagonista”

In questa direzione, in qualità di Sindaco – con la collaborazione del primo cittadino di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo – ho accettato immediatamente con grande piacere l’invito ad organizzare una giornata tematica di incontro e confronto da parte dell’Ing. Manlio Guadagnolo, Commissario Straordinario del Governo per la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise.