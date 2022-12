Un Natale di eventi a Manfredonia

Questo del 2022 sarà ricordato come un Natale ricchissimo di eventi distribuiti in tutto il mese di dicembre. Due mostre di presepi da visitare, presso i locali del LUC e presso la Sala “Anna Castigliego”, e poi l’evento che ha illuminato la città di Manfredonia, “Luci del Golfo” con le varie parate lungo Corso Manfredi, la casa di Babbo Natale e la Ruota Panoramica in Largo Baselice, organizzate dall’Associazione “Io sono Partita Iva”. A questi eventi si accostano altre manifestazioni, sempre patrocinate dal Comune di Manfredonia, sabato 17 dicembre alle ore 18.30 nel Centro storico e poi al LUC “Babbo Natale in moto e auto d’epoca”, organizzato dalle Associazioni ARS, Paser, Delfino e Ass. motoristiche, mentre alle ore 19.00 nei pressi della villa comunale ci saranno “Babbo Natale e Befane in Vespa” organizzato dalle Associazioni Moto Vespa Club Manfredonia. Domenica 18 dicembre alle ore 17.00 “Creare un presepe – lab” organizzato dall’Associazione Italiana Amici del presepio presso il LUC. Martedì 20 dicembre alle ore 19.30 Gran Concerto di Natale, organizzato da ARS, Paser presso il Teatro Dalla. Dal 23 al 27 dicembre, nel centro storico di Manfredonia il “Festival Internazionale dei suoni garganici”, organizzato dalla Proloco di Manfredonia, punto di riferimento per l’accoglienza turistica presso la propria sede sita in Via Maddalena 99; un indispensabile info point turistico con distribuzione di materiale per l’informazione turistica a cura dei volontari dell’associazione e del personale del servizio civile che accolgono i turisti presenti in città. L’info point è dotato di postazioni internet necessarie per i turisti, specialmente quelli stranieri, che hanno bisogno di info relative al trasporto pubblico, l’offerta ricettiva della città e gli orari di apertura di tutti gli attrattori culturali. Sabato 24 dicembre per tutto il giorno “La vigilia”, musica, eventi, cibo e shopping nei negozi aperti ad orario continuato e animazione dalle ore 12:00 alle 18:00. Domenica 1° gennaio 2023 alle ore 12:00 “Buon Capodanno, primo tuffo dell’anno” organizzato dall’Associazione “Isola che non c’è” presso la Scogliera Acqua di Cristo. Domenica 8 gennaio ore 18,00 premiazione del concorso della XXVI Mostra del presepio organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe. Un calendario ricco e variegato che movimenterà queste feste, forse le prime veramente libere dopo gli anni del Covid. È doveroso rivolgere un grande ringraziamento a coloro che si sono impegnati per organizzare tutto questo, nonostante gli ostacoli e le difficoltà economiche e organizzative. Una sinergia, quella tra l’amministrazione e i privati cittadini, che non va sottovalutata per rilanciare l’economia e il buon nome di Manfredonia. Buon Natale a tutti!

Mariantonietta Di Sabato