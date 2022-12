Finanziamento stabilizzazione LSU, Pd Manfredonia: “Presenza di Campo ha favorito presa di coscienza da parte della maggioranza di centrosinistra della Regione Puglia”

La Regione Puglia continua a finanziare la stabilizzazione degli LSU impiegati dal Comune di Manfredonia, garantendo 73 lavoratrici e lavoratori di proseguire il percorso di emersione dall’ultradecennale precariato.

Lo stanziamento per il 2023 ammonta a 450.000 euro per l’intera platea degli stabilizzati in Puglia.

Senza questo intervento finanziario, con molta probabilità, la misura attivata all’inizio dell’anno avrebbe esaurito la sua efficacia per carenza di fondi.

È una notazione di non poco conto proprio relativamente a Manfredonia dove la presenza di Paolo Campo (unico consigliere regionale della città) ha favorito la presa di coscienza, rispetto al tema, da parte della maggioranza di centrosinistra alla guida della Regione Puglia.

Questo ci impone un atteggiamento maturo e rispettoso dell’attività di chi rappresenta la Capitanata e Manfredonia in Consiglio regionale, lontano dalla ribalta social e senza la selfie-mania.

Il finanziamento della stabilizzazione degli LSU si aggiunge ad altre due norme inserite nella legge di bilancio regionale per il 2023 e che interessano direttamente la nostra comunità.

Lo storico carnevale di Manfredonia sarà destinatario di un finanziamento specificamente destinato alla valorizzazione e alla promozione delle manifestazioni storiche. Complessivamente, il fondo ammonta a 1 milione di euro e ciò fa ben sperare nell’incremento del contributo riconosciuto negli anni passati.

Altri 450.000 euro sono destinati a finanziare, anche per il 2023, il collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti. La norma prevede anche le fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico. Il collegamento via mare valorizza il ruolo del porto di Manfredonia e dell’hub crocieristico, con positive ricadute sulle attività commerciali e turistiche della città.

L’insieme di questi interventi è frutto dell’iniziativa di Paolo Campo, presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, e del vice presidente e assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, ai quali va dato atto e merito di aver operato al meglio per Manfredonia, la Capitanata e la Puglia.