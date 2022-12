REGATA SOTTO L’ALBERO a Manfredonia dal 27 al 28 dicembre

La società sportiva Gargano Sailing Team in collaborazione con il Centro Velico Gargano di Manfredonia, entrambe società affiliate FIV, daranno vita i prossimi 27 e 28 dicembre ad un altro evento originale: la Regata sotto l’Albero. Un appuntamento che vedrà giovani velisti sfidarsi nelle acque del golfo di Manfredonia addobbando le proprie imbarcazioni con decori natalizi e travestendosi da Babbo Natale e Befane. Un modo per vivere il mare in uno dei mesi più freddi dell’anno. Sarà la straordinaria passione dei giovani velisti a riscaldare gli animi e a rendere questa regata natalizia magica. L’evento ha beneficiato del patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, Puglia Promozione, della Provincia di Foggia, del Parco Nazionale del Gargano, del Comune di Manfredonia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Meridionale. Un’occasione per riscoprire il mare d’inverno con le giovani leve della vela per imparare assieme a vivere e rispettare il nostro mare. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla grandissima collaborazione dell’Autorità Portuale sede di Manfredonia e grazie al supporto tecnico burocratico della Capitaneria di Porto di Manfredonia. L’evento farà base presso il Centro Nautico Sportivo Il Mandracchio sito di fianco alla Piazza Maestri d’Ascia, dalla quale sarà possibile ammirare le piccole barche che usciranno dal porto commerciale per sfidarsi amichevolmente aiutati dal vento. Buon Vento e Buona Natale

Condividi l'articolo o Stampalo!