Lingua e storia in Puglia a cura della Fondazione Melillo di Siponto

«DAVVERO straordinario il numero 53-2022 di “Lingua e Storia in Puglia”. Nessuno, credo, ha fatto mai alla Puglia un dono di questo livello editoriale e culturale, dove anche il sapore del quotidiano più minuto sembra farsi a suo modo storia, storia dell’umano nel quotidiano, non solo storia di “principi e potentati”, di guerre su guerre. Così viva e reale l’evocazione di Michele Apollonio. Ero adolescente in quegli anni e la guerra la vivevamo così. Delizioso, nel tuo memorabile saggio, anche qualche particolare pieno di sapore: lo Re che fa venire dui Stroloche, perché isso crede forte a li punti de le Stelle».

È UNO STRALCIO della lettera inviata dallo scrittore, saggista e accademico italiano, Emerico Giachery, ad Armistizio Matteo Melillo, a commento della pubblicazione del numero 53 della rivista “Lingua e Storia di Puglia” edita dalla “Fondazione Centro residenziale di Studi Pugliesi” di Siponto, intitolata al suo fondatore Michele Melillo. «Questo volume è un forte segno di speranza per la rivista che in questo biennio scorso si è aperta a nuove e coraggiose iniziative editoriali, e per Siponto stessa che necessita di urgente cura e ulteriore valorizzazione», scrive nella presentazione Armistizio Matteo Melillo, succeduto al padre Michele nella cura di una pubblicazione che traccia dal 1974 un profilo storico linguistico della Puglia cogliendone le variegate vivacità culturali.

LE DUECENTO pagine di questo numero si articolano in: Articoli di fondo; Tesori: biblioteche, musei, patrimonio monumentale e ambientale, arte; Poesia: la poesia e il poeta, canti, racconti e detti; Varie: cronache, spunti, micae; Libri: libri e autori.

LE NOVITA’ editoriali cui fa cenno Melillo, sono: Miscellanea e Piccola Collana di narrativa, per ognuna delle quali è già stato edito il primo volume “Argomenti sipontini” e la “Luna nel cortile”. «Miscellanea – illustra Melillo – intende raccogliere per argomenti gli studi comparsi su Lingua e Storia di Puglia a partire dal primo numero della rivista, per darne una visione organica e perché, seppure sparsi, oggi obbiettivamente di difficile reperibilità e consultabilità; Piccola collana di narrativa vuole cogliere e valorizzare il grande desiderio di raccontare e ricordare che è pressoché di tutti. Oltre queste due nuove serie, infine, si è avviata anche la pubblicazione dell’Informatore Sipontino che vorremmo fosse un veloce e diffuso megafono delle iniziative promesse dalla Fondazione Melillo».