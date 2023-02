Visita del Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica al Prefetto di Foggia

Nel corso della prima visita del 2023 l’Ammiraglio Leone ha voluto incontrare il personale militare e civile della Capitaneria di Porto di Manfredonia, mentre nel corso del pomeriggio l’Ammiraglio LEONE ha incontrato il Prefetto Maurizio VALIANTE presso la Prefettura di Foggia.

L’incontro è stato prolifico ai fini di un bilancio delle attività che quotidianamente il personale militare del corpo delle Capitaneria di Porto svolge a tutela dell’ambiente e del legittimo uso del demanio marittimo. Sua Eccellenza il Prefetto ha ringraziato l’Ammiraglio Leone per la visita e per il preziosissimo lavoro svolto quotidianamente dai militari della Guardia Costiera del Compartimento di Manfredonia, sottolineando l’importanza che la tutela del demanio e dell’ambiente marino e costiero ricopre in territori particolarmente delicati come quelli

ricadenti nella provincia di Foggia.

L’ipotesi di potenziamento del presidio di Manfredonia, prospettata nel corso dell’incontro dall’Ammiraglio, non può che incontrare il favore della Prefettura e di tutte le altre componenti istituzionali, attesa l’estrema rilevanza e delicatezza del ruolo e delle funzioni svolte dalla Capitaneria in un territorio ad elevata vocazione turistica, connotato al contempo da complesse problematiche di sicurezza.

Al termine dell’incontro l’Ammiraglio ha donato a Sua Eccellenza il tradizionale crest della Direzione Marittima.