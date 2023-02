E tu di che Quartiere sei? I Quartieri di Manfredonia, piccola e grande al tempo stesso

Non è possibile stabilire quali e quanti siano i quartieri di Manfredonia, soprattutto considerando che molte porzioni del tessuto urbano ricadono a ridosso di più quartieri; tuttavia è possibile (non senza il rischio di qualche imprecisione) provare a tracciare un profilo dei principali quartieri sipontini. Il Quartiere Scaloria è grossomodo compreso tra via Palatella, via Torre dell’Abate, via Hermada e via Antiche Mura. Nella sua parte più alta il quartiere si fonde con le nuove vie e i nuovi agglomerati residenziali sorti nei pressi dell’Eurospin e del cimitero comunale (zona Algesiro-Gozzini). Il rione in origine accoglieva soprattutto i ‘montagnoli’, ovvero quelli che provenivano dalle frazioni di San Salvatore, Tomaiuolo e Ruggiano. Questo rione, che prende il nome da una delle sue strade principali (via Scaloria), è caratterizzato dalla presenza di arterie che si incrociano ortogonalmente, quasi tutte a senso unico. Ad eccezione di Piazza San Camillo de Lellis, nel quartiere sono pochissimi i palazzi di grandi dimensioni; prevalgono, infatti, palazzine di due/tre piani. Il quartiere presenta poche aree verdi e piazze ed è caratterizzato dalla più alta concentrazione cittadina di casa a pianterreno e da un’elevata presenza di popolazione anziana, che conserva le memorie di queste strade. Qualcuno ci ha riferito che in passato il quartiere venisse chiamato ‘Scalogna’ perché, secondo la fantasia popolare avrebbe portato sfortuna; qualche altro, invece, ci ricorda il detto che, tradotto dal dialetto, recita “sopra i torrioni sono tutti signori”. I nomi delle strade ricordano principalmente avvenimenti e luoghi storici (via Fiume, via Zara, via Vittorio Veneto, via Martiri di Cefalonia…). Il volto del quartiere non è cambiato molto nel corso degli ultimi decenni ma va sottolineata la riqualificazione di Piazza Europa, nei pressi dell’Istituto “Roncalli”, che ha permesso di recuperare quello che ci auguriamo diventi un luogo di aggregazione sociale. Il Quartiere Croce è quello che si trova al di là di Via Palatella, è caratterizzato da un aspetto orografico particolare che lo rende una zona ricca di salite, discese e scalinate strette tra i palazzi. Il mercatino rionale rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per tanti. Il nome del rione riprende quello della chiesa del quartiere che, pur essendo intitolata al SS. Redentore, è nota da sempre come ‘Chiesa Croce’. Via della Croce è la strada principale del quartiere, se si esclude viale Aldo Moro che, pur essendo a pochi metri non è considerata esattamente parte integrante del rione. Man mano che via della Croce procede verso l’intersezione di via di Parco Pellegrino, si fanno spazio le strade del Quartiere Stazione, la cui arteria principale è rappresentata da viale Giuseppe Di Vittorio, lunga strada ricca di attività commerciali, che si allunga fino a dove la città si perde con la campagna. La parte alta di questo rione si è sviluppata soprattutto nel corso degli anni ’80. Quando si parla dei rioni di Manfredonia non è possibile non parlare del Quartiere Monticchio. Cresciuto soprattutto tra gli anni ’60 e ’70, Monticchio rappresenta oggi un quartiere pericentrale che negli anni ha continuato la propria espansione verso le periferie. Un quartiere vicino al centro e al mare, che dalle strade di questo rione è direttamente accessibile. Se via Barletta un tempo rappresentava uno dei confini di Monticchio, oggi non è più così. Superata quella strada, infatti, si arriva alla zona residenziale che tutti a Manfredonia chiamano “Parchi”. Anche nei pressi della Chiesa San Giuseppe l’espansione è continuata, con la costruzione di tante villette e piccole palazzine di edilizia residenziale. Se la Monticchio alta si caratterizza per la presenza di strade strette e di palazzine di pochi piani, la parte più bassa del quartiere (quella più vicina al mare) è ricca di stabili di grandi dimensioni, molti dei palazzi a 6 e 7 piani della nostra città sorgono proprio tra via Gargano e viale Miramare. Oggi Monticchio è il più popoloso dei quartieri di Manfredonia, qui risiede, infatti, circa 1/3 della popolazione sipontina. Siponto, i Comparti, il Villaggio Artiginale e tanti altri quartieri ‘minori’ dovrebbero essere ancora menzionati ma di quelli, magari, vi parleremo un’altra volta.

Giovanni Gatta