Superenalotto dei record: 7 vincite milionarie in Puglia. A Foggia la quota vincente nella Tabaccheria Impagnatiello di via Crispi

Sono 7 le vincite milionarie registrate in Puglia con il ‘6’ dei record centrato nella serata di giovedì 16 febbraio. Secondo l’agenzia Agimeg, la Campania è la regione più fortunata con 14 vincite frutto di altrettante quote acquistate. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Il 6 è stato centrato grazie a un sistema con novanta quote da 5 euro: ai 90 giocatori che hanno azzeccato il super premio andranno 4.123.707,71 euro a testa. Ecco come si sono distribuite – sottolinea Agimeg – le vincite nelle regioni italiane: Campania (14), Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.

In Puglia, 7 delle 90 quote vincenti sono state acquistate a Bari (due), Taranto, Foggia, Barletta, Massafra (Taranto) e Fragagnano (Taranto).

Ecco, nel dettaglio, il numero delle quote vinte e le ricevitorie:

1 DAGEST SRLS STATALE S.S. 7 KM. 632 176 SN MASSAFRA (TA)

1 BAR TABACCHI MICUNCO VIA BRIGATA BARI 11 E BARI (BA)

1 RICEVITORIA VIA DANTE 198 BARI (BA)

1 BAR TABACCHI VIA PARRILLI 8 BARLETTA (BT)

1 TABACCHERIA IMPAGNATIELLO VIA FRANCESCO CRISPI 26 FOGGIA (FG)

1 RIVENDITA TABACCHI GALIERI VIA TARANTO – LECCE 39 FRAGAGNANO (TA)

1 BAR MEDITERRANEO VIA EUROPA 201 203 205 TARANTO (TA)