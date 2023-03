Vitulano Drugstore Manfredoniac5 sfoggia la sua migliore prestazione della’anno ma non basta per fermare la capolista Sala Consilina

E’ stato un pomeriggio intenso, appassionante quello vissuto nella sfida tra Vitulano Drugstore Manfredoniac5 e lo Sporting Sala Consilina che sta ammazzando il difficile Girone C del campionato di serie A2 di calcio a 5.

Un pomeriggio di quelli che solo il PalaScaloria ed il cuore della Manfredoniac5 hanno saputo regalare in più di vent’anni di attività.

Questa volta la capolista non è caduta e non solo per meriti proprio manche per qualche “aiuto non richiesto” di un secondo arbitro, Luca Paverani, di Roma, che ha fatto di tutto per rovinare una gara agonisticamente bellissima. Soprattutto è riuscito a frenare e penalizzare i sipontini nei momenti in cui sembrava che gli avversari stessero “all’angolo”, come un pugile che “cotto”.

Ai ragazzi di mister David Ceppi ed al loro Capitano, Fred, si può dire solo “grazie” per una prestazione degna della maglia che indossano. Al mister perugino mancano molti punti in classifica ma oggi si è avuta la certezza che il trend sarà diverso in queste ultime cinque giornate.

La cronaca della sfida racconta di un rigore trasformato da Fred che ha portato avanti la Vitulano Drugstore. Gli ospiti hanno ribaltato il risultato con due “regali” fatti a Brunelli, il miglior e pivot della serie A, che in entrambe le circostanze ha piazzato la palla nell’angolo basso, lontano dalla portata di Filippo Barbensi, portiere locale.

Nella ripresa la dubbia ed ingenua espulsione di Raffaele Lupoli ha portato la superiorità numerica agli ospiti che hanno allungato sempre con Brunelli. Un sempre generoso Alemao ha accorciato, piazzando il pallone nell’incrocio e scatenando l’entusiasmo di tutto il PalaScaloria che ha visto la possibilità di rimontare. E’ qui che è intervenuto il sig. Luca Paverani che ha fischiato una fallo inesistente di Antonio Mura, bloccando il forcing dei locali e propiziando, di fatto, il quarto gol dei salernitani, siglato da Renzo Grasso. Le ammonizioni di Alemao e Mancusi hanno provato a frenare l’impeto dei ragazzi di Mister Ceppi. Giulio Mura ha riaperto il match dopo un’azione caparbia di Alex Dall’Onder che ha strappato il pallone dai piedi di Brunelli. La doppia distanza l’ha ristabilita Lucas Paolo BOCCA, che, su schema da angolo, ha portato i compagni sul 5 a 3. Mister Ceppi dichiarerà che se avesse messo prima in campo il portiere di movimento non avrebbe preso il quinto gol e fatto il quarto, che, in effetti ha realizzato Alex Dall’Onder.

Il pari, sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto sul parquet del PalaScaloria ma si sa neanche il calcio a 5 è una “scienza esatta”.