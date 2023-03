Il Manfredonia Calcio esce dalla fase nazionale della Coppa. La serie D deve arrivare dal campionato

È finita male l’esperienza nella fase nazionale della Coppa Italia del Manfredonia. Dopo la vittoria interna, netta e convincente contro la squadra lucana, Pozzo Di Sicar, di Tricarico, il gruppo del presidente Giuseppe Di Benedetto ha appreso con favore dell’affermazione risicata della corazzata salernitana a Tricarico, soltanto due a uno, e si è preparata al meglio per la sfida del Comunale di San Marzano sul Sarno. La miglior differenza reti concedeva ai sipontini il vantaggio di poter puntare anche sul pari che avrebbe permesso il passaggio alla fase nazionale successiva. La squadra campana domina il Girone B della Campania con sedici punti di vantaggio, a sette giornate dal termine. Il torneo a diciotto squadre le permetterà il passaggio diretto alla serie D. Il Manfredonia è incappato in una delle sue peggiori prestazioni stagionali contro un avversario a tratti irresistibile. Alla fine è stato quattro a zero, un risultato che non ha bisogno di molti commenti. C’è stata un solo undici in campo e non sono stati i Sipontini. La pesante sconfitta, da dimenticare presto, determina la esclusione dalla competizione. A sei giornate dal termine della stagione regolare ai ragazzi allenati da mister Pasquale De Candia restano il campionato, i play off tra le prime quattro del proprio girone e la finalissima contro la vincente del Girone B, dove Gallipoli e Ugento sembrano molto ben attrezzate. Se nelle ultime sei giornate il Manfredonia allungasse sulla seconda fino a undici, andrebbe dritto alla finale con la squadra leccese, senza altre gare. In mancanza di questa situazione potrebbe evitare la “semifinale” se, come prima, avesse un distacco dalla quarta di almeno sette punti. Intanto circolano timide “voci” positive sul Miramare che a breve potrebbe essere disponibile. Che sia la volta buona? Avere “la fossa dei leoni” in un momento della stagione così delicato e decisivo sarebbe fondamentale.

di Antonio Baldassarre