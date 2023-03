Fabio Solitro sceglie il Campionato Italiano Rally Terra e il Campionato Coppa Rally di 5ª Zona per la stagione 2023

Il giovanissimo pilota Viestano, Fabio Solitro, portacolore della scuderia “A.s.d. Piloti Sipontini” sarà al via del Campionato Italiano Rally Terra e anche della 5ª Zona.

Solitro sarà accompagnato e seguito sempre dalle note di Rosario Navarra con la Renault Clio Rally5 del team “NDM TECNO”.

Dopo la bella e intensa stagione 2022, che lo ha visto impegnato nel Campionato Italiano Rally Junior e portacolori dell’ ACI Team Italia, quest’anno decide di scegliere la massima serie tricolore per lo sterrato. Cinque saranno gli appuntamenti previsti dal calendario del CIRT con l’apertura affidata al 14° Rally della Val d’Orcia, dal 17 al 19 Marzo, per poi proseguire il cammino con il 30° Rally Adriatico ,dal 19 al 21 Maggio, 51° San Marino Rally, dal 16 al 18 Giugno, 16° Rally delle Marche, dal 20 al 22 Ottobre, ed infine l’inedito ACI Rally Monza dal 1 al 3 Dicembre.

Nello stesso tempo sarà impegnato anche nella Coppa Italia di 5ª zona con due gare del CIRT. Zona divisa sia da fondi asfaltati che sterrati;

Le gare della Coppa di 5ª Zona sono:

-2 aprile 22° Rally Bianco Azzurro;

-21 maggio 30° Rally Adriatico;

-18 giugno 51°San Marino Rally;

-17 settembre Rally Appennino Reggiano.

Fabio Solitro non mancherà alla gara di casa, 13ª edizione del “Porta del Gargano” nella bellissima Vieste il 23 e 24 Settembre.

“Si ringrazia,la Scuderia Piloti Sipontini per la parte sportiva; la società Ailine Srl per la logistica; infine la NDM-TECNO e MC Racing per la parte tecnica.

Un ringraziamento agli sponsor Indeco Spa, D’Aprile Group, Ferrovie del Gargano, Vesta Carburanti, Masa Eyewear, Lido la Bussola e tutti gli altri che contribuiscono al progetto.”