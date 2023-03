L’Antica Cantina di San Severo compie 90 anni

La cooperativa “La Cantina Sociale San Severo”, costituita nel 1933 è riuscita ad affermare nel tempo il suo brand e ad arrivare ai nostri conosciuta da tutti come “L’Antica Cantina”. Merito della “Cantina Sociale San Severo” è quello di aver contribuito insieme ad altri produttori e trasformatori del comparto al riconoscimento della prima DOC DI Puglia la “DOC San Severo” nel 1968. Dal mercato locale e nazionale, conservando le radici della sua tradizione, “l’Antica Cantina” ha guardato con occhio attento il presente ed è cresciuta affermandosi nei mercati internazionali dal Nord America al Giappone. Negli anni non ha migliorato solo le sue strutture e la tecnologia dei suoi impianti, ma ha anche puntato all’estetica e all’arte concedendo in uso a “strett artist” di livello internazionale, tra tutti l’argentino Alaniz autore di “IL QUARTO STATO”, i suoi muri e diventando una galleria d’arte a cielo aperto. Per festeggiare questa tappa della sua lunga storia saranno organizzati una serie di eventi, il primo già sold out si terrà il prossimo 16 marzo ore 20.30 “serata a DivinArte” dove si terrà una cena con sommelier e la degustazione della nuova etichetta “Ero” San Severo Dop, da cornice alla presentazione lo spettacolo teatrale “Ero e Leandro” a cura della compagnia teatrale Kairos soggetti teatrali e il concerto live del maestro Luigi Mormone. Il Secondo appuntamento itinerante sarà il prossimo 6 aprile al “Santo Bevitore”. I festeggiamenti si concluderanno il prossimo 21 giugno durante il solstizio d’Estate.

Condividi l'articolo o Stampalo!