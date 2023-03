A rischio il Liceo Musicale di San Giovanni Rotondo: la classe articolata può salvare l’istituto che accoglie numerosi manfredoniani

Il liceo musicale di San Giovanni Rotondo, frequentato anche da studenti di Manfredonia, sta attraversando una fase delicata a causa dell’incerto futuro dell’indirizzo. Nelle scorse settimane, infatti, è giunta la notizia che non sarà formata la classe I per il prossimo anno scolastico 2023/2024. Della delicata questione sono stati informati l’Ufficio Scolastico Regionale, l’assessore alla Pubblica Istruzione della regione Puglia e il dirigente scolastico dell’istituto “Maria Immacolata”, che comprende diversi indirizzi di studio. Fare in modo che il liceo continui la propria attività, nonostante il numero di inscritti non sia sufficiente per la formazione di una classe, è assolutamente possibile (oltre che auspicabile) grazie alla cosiddetta ‘classe articolata’, soluzione che in molti istituti italiani, anche a Manfredonia, ha preso piede già da diverso tempo per fronteggiare le numerose difficoltà post-covid e il calo di iscritti. “Chiediamo semplicemente di poter formare presso il suddetto Liceo una classe mista, unendo l’indirizzo musicale ad un altro indirizzo affine (ad es. Liceo delle Scienze Umane oppure Economico-sociale). Chiediamo di salvaguardare il diritto allo studio degli alunni coinvolti e il diritto di scegliere un indirizzo che permetta di continuare i propri studi musicali per i quali sono particolarmente motivati. Purtroppo negli ultimi anni, dopo i numerosi investimenti (Lim, classi insonorizzate, acquisto di strumenti musicali professionali) le problematiche legate alla pandemia da covid hanno reso difficile la sopravvivenza dell’indirizzo musicale creando una difficoltà nella formazione delle successive classi. Quest’anno, invece, sono giunte sette richieste di iscrizione al Liceo Musicale, un numero non sufficiente per formare una classe ma comunque in linea con altri licei musicali italiani. Contestualmente sono arrivate 15 richieste per l’indirizzo scienze umane con opzione economico sociale. Ecco perché abbiamo ipotizzato la possibilità di formare una classe articolata. Abbiamo avanzato richiesta agli organi competenti, ma al momento nessuna risposta” – queste le parole dei docenti che si stanno battendo per garantire al liceo di proseguire la propria mission educativa e formativa. Non possiamo e non dobbiamo arrenderci all’idea che un’istituzione così importante possa spegnersi in questo modo.

Giovanni Gatta