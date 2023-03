Vitulano Drugstore Manfredonia Under 17, Ese: “Soddisfatto della squadra, obiettivo Coppa Puglia!”

La finale del Campionato Pugliese Under 17 ha rappresentato il primo stop in un percorso perfetto per il Vitulano Drugstore Manfredonia. I ragazzi si sono però subito rimboccati le maniche e ora hanno un nuovo obiettivo: la Coppa Puglia. Mister Giuseppe Ese non nasconde le ambizioni del gruppo:

“Dopo la sconfitta a Turi contro l’Itria possiamo trarre di positivo la prestazione dei ragazzi e la comprensione dei nostri errori. In eventuali fasi avanzate della Coppa Puglia sapremo come reagire. Spero che i ragazzi abbiano preso confidenza con queste partite importanti. Ci teniamo stretta la prestazione.

C’è stata grande soddisfazione, avendo vinto tutte le partite di campionato. Non è facile una volta arrivati in finale, ma abbiamo perso e l’amaro in bocca ci rimarrà fino a quando non raggiungeremo un’altra finale.”

Il percorso, apparentemente agibile, va affrontato nel giusto modo per portare i sipontini verso le fasi finali:

“Sulla carta siamo la favorita del girone. Puntiamo ad arrivare primi, ma è sempre il campo a decidere. Rimane l’obiettivo principale: arrivare in finale, passando anche dalla semifinale con andata e ritorno.”

Il Torneo delle Regioni si avvicina: Rizzi, Spera, Colangelo e Robustella sono ormai stabilmente convocati agli allenamenti selettivi della Rappresentativa Pugliese e puntano alla conquista definitiva della maglia. Nel frattempo, sempre più ragazzi vengono aggregati agli allenamenti della prima squadra. Oltre agli under 19 Berardinetti, Nenna e Ferrara F., in questa stagione ha debuttato anche Colangelo che ha all’attivo due presenze. Tra i convocati, oltre a Spera, si sono aggiunti, sabato scorso contro lo Sporting Sala Consilina, anche Ferrara N. e Robustella. Mister Ese non può che esserne felice:

“Sono super contento per i ragazzi, tra allenamenti con la prima squadra, alcuni che hanno esordito e giocato qualche minuto e i quattro in Rappresentativa Pugliese al Torneo delle Regioni (e non è facile, in tutta la Puglia, chiamarne quattro di Manfredonia). Sono contento soprattutto per loro: noi facciamo il nostro percorso e vogliamo il miglioramento dei ragazzi allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Magari, nel prossimo anno, giocheranno qualche minuto in più con la prima squadra. Sarebbe la soddisfazione più grande.”

Intervista: Alessandro Leone

Foto e grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia