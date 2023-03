Incontro con Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno dopo lo spettacolo “From Syria: is this a child?”. Sabato 18 marzo 2023 al Teatro Comunale “L. Dalla” di Manfredonia

Appuntamento con “Artisti di Stagione” – la rassegna degli incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa 2022-2023 ideata da Comune di Manfredonia, Compagnia Bottega degli Apocrifi e Teatro Pubblico Pugliese – sabato 18 marzo 2023 dopo lo spettacolo “From Syria: is this a child?” in scena al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia.

Il pubblico potrà dialogare con Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno, due tra le più interessanti giovani presenze della drammaturgia contemporanea italiana, che hanno curato concept e regia dello spettacolo coprodotto da Tieffe Teatro Menotti e Bottega degli Apocrifi.

A guidare l’incontro sarà il critico teatrale Alessandro Toppi, caporedattore de “La Falena” e collaboratore di “La Repubblica Napoli”.

Gli spettatori, dopo essere entrati delicatamente in un mondo privato e lacerante insieme ai protagonisti in scena, potranno fare domande e condividere riflessioni con i registi.

La partecipazione all’incontro è gratuita.

“From Syria: is this a child?” è vincitore del Premio Young&Kids 2022 al FIT Festival Lugano, del bando Alte Marche Creative 2021 e ha ricevuto la menzione al Premio Scenario Infanzia 2020.

In scena Abdo Al Naseef Alnoeme e Giorgia Possekel, drammaturgia Miriam Selima Fieno, scenografia virtuale e light design Maria Elena Fusacchia, videomaking Nicola Di Chio, Miriam Selima Fieno, Abdo Al Naseef Alnoeme, Giorgia Possekel, video di archivio Hazem Alhamwy, realizzazione miniature Ilenia Lella Fieno, spazio sonoro Antonello Ruzzini, con il sostegno di CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG/Dialoghi – Residenze delle Arti Performative a Villa Manin, Qui e Ora Residenza Teatrale, Teatro Giovani Teatro Pirata / AMAT, L’ Arboreto Teatro Dimora di Mondaino, Zona k . In collaborazione con Mishwar Ong.

Artisti di Stagione 2023 è un progetto Bottega degli Apocrifi realizzato con il Teatro Pubblico Pugliese. Operazione finanziata a valere sul FSC 2014-2020 Patto per la Puglia asse di intervento IV – interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale.

QUI L’INTERVISTA A NICOLA DI CHIO E MIRIAM SELIMA FIENO.

Per info e prenotazioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.