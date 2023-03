Manfredi Restaurant ha il piacere di presentare il primo appuntamento DEGUSTO Puglia in tavola il 25 Marzo

In collaborazione con i sommelier di Antica Cantina di San Severo ti accompagneremo a cena nelle nostre più belle sale in un ambiente raffinato lungo un percorso fatto di suoni, profumi, tradizione e ricerca dei piacere del palato con il meglio della cucina Pugliese e in compagnia di una delle cantine più rinomate del “Tavoliere” nella produzione di vini di alta qualità, che potrete gustare in abbinamento ai piatti preparati dai nostri chef.

Il programma prevede numerose sorprese e abbinamenti di esperienze come il soggiorno in una delle nuovissime Suite di Regiohotel Manfredi oppure una indimenticabile ed esclusiva notte in House Boat presso il Porto Turistico Marina del Gargano di Manfredonia!

L’atmosfera delle nostre sale, con la loro eleganza e il loro calore, renderà l’esperienza ancora più memorabile.

Il nostro staff, professionale e attento, vi accompagnerà durante tutta la serata.

Il Programma

La serata inizia con un benvenuto a base di bollicine, con l’occasione di incontrare i sommelier di Antica Cantina e conoscere la selezione di vini che accompagneranno la cena.

A cena presso Manfredi Restaurant (a partire dalle 20.30), i nostri chef presenteranno una selezione di piatti tipici della cucina pugliese (scopri il menu in basso), utilizzando ingredienti locali di alta qualità, e creando sapienti abbinamenti con i vini della Antica Cantina di San Severo.

Ogni portata verrà accompagnata da una breve descrizione del piatto e del vino scelto, per apprezzare appieno l’esperienza gustativa.

Le Esperienze

Il pacchetto comprende anche la possibilità di pernottare presso Regiohotel Manfredi, dove potrete continuare a gustare i vini della Antica Cantina di San Severo nel comfort della vostra camera, scegliendo dalla collezione di vini degustati durante la cena.

Come Prenotare

I posti disponibili sono limitati, affrettati a prenotare:

Telefono 0884530122

Whatsapp 0884530122