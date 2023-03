CAPORALATO TRA PRESENTE E FUTURO

Cause storiche e prospettive di soluzione. Aspetti sociali e normativi.

Appuntamento il 1° aprile 2023, presso il teatro del “Regio Hotel Manfredi”, per il forum distrettuale Rotary dedicato al complesso quanto attuale problema del “caporalato” nelle campagne pugliesi e meridionali. Ospite del club Rotary di Manfredonia, presidente Lorenzo Mantuano, il forum del distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, governatore il foggiano Nicola Aucello, raccoglie la partecipazione dei rotariani delle due regioni ed è aperto a chi voglia iscriversi attraverso l’indirizzo web indicato. I lavori di sabato 1° aprile accoglieranno un parterre di altissimo livello che coinvolge tanto le istituzioni locali quanto quelle regionali e nazionali. La questione del caporalato, che sarà analizzato nelle sue cause storiche e nelle sue prospettive di risoluzione anche giuridiche, ricomprende tali e tanti aspetti sociali e normativi da non potersi ridurre ad una mera preoccupazione di carattere morale o di ordine pubblico, dice Mantuano; per questo motivo il Rotary, che sul concetto di “servizio” fonda il senso delle proprie progettualità, ha ritenuto improcrastinabile l’esigenza di tentare di comprendere uno dei fenomeni che caratterizzano tanto le realtà produttive pugliesi di Capitanata quanto la vita e l’esistenza di migliaia di persone, di lavoratori, che si trovano a doversi confrontare e a subire un sistema di potere e di “lavoro” che non può più essere accettato né dal punto di vista umano, né imprenditoriale, né sociale e morale. La garanzia dei diritti dei lavoratori sono il punto di partenza imprescindibile per ogni sviluppo economico della filiera agricola meridionale ed italiana. I diritti degli extracomunitari che subiscono lo sfruttamento di caporali senza scrupoli e della mafia delle campagne, non sono questione che può essere affrontata con delle facili battute o petizioni di principio. Ecco allora che gli attori istituzionali e gli operatori della filiera agricola e non solo, avranno modo di approfondire nel forum rotariano, tematiche e questioni ormai ineludibili.

Per partecipare al forum distrettuale iscriversi al form online al seguente indirizzo:

https://www.rotary2120.org/prenotazioneforum-distrettuale-legalita-manfredonia/

Danilo Telera