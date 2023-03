“Io lavoro in Puglia – Talent day” – Gli studenti delle scuole alberghiere incontrano le aziende della regione

In vista delle imminenti stagioni turistiche primaverili ed estive, Unioncamere Puglia e le cinque Camere di Commercio pugliesi – in collaborazione con la rete “Alberghieri di Puglia ed EEN – organizzano “Io lavoro in Puglia – Talent day”, che si svolgerà il 3 aprile dalle 10,00-17.00 contestualmente a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, e Taranto. Per Foggia l’evento si terrà presso la sede della Camera di Commercio di Via Protano.

Si tratta di un grande evento di orientamento e contemporaneamente di incontro fra chi offre lavoro, ovvero le aziende della ristorazione, e chi lo cerca o lo cercherà a breve, ossia i giovani che frequentano il quinto anno degli istituti alberghieri in Puglia. È un’iniziativa a costo zero per i partecipanti, sia studenti che imprenditori.

La scadenza per la candidatura delle imprese è fissata al 24 marzo 2023. Per iscriversi all’evento occorre compilare il modulo al seguente link: https://bit.ly/3RZYSfm

«La rete “Alberghieri di Puglia”, composta dalle scuole secondarie alberghiere della regione – spiega il presidente di Unioncamere Puglia, Damiano Gelsomino – ci ha più volte rappresentato il bisogno di un evento di match tra domanda e offerta di lavoro nel mondo della ristorazione. Facendoci carico di questa esigenza di raccordo fra mondo della formazione e aziende della ristorazione, abbiamo sviluppato il talent day, che vuole assicurare posti di lavoro in Puglia a tanti ragazzi che hanno fatto il percorso di studi dell’alberghiero, in modo tale che possano mantenere le loro competenze sul territorio regionale, assecondando altresì bisogni ed esigenze specifiche del mondo imprenditoriale».

L’evento sarà gemmato nei cinque capoluoghi di provincia pugliesi, con un programma comune in tutte le sedi. Oltre alla parte convegnistica che si svolgerà nella mattinata del 3 aprile, rivolta agli stakeholder istituzionali, ci saranno nel pomeriggio delle stanze di orientamento per gli studenti e poi dei veri e propri appuntamenti individuali “al tavolino” fra chi cerca e chi offre lavoro in questo comparto.

Informazioni utili:

I settori: ristoranti, sale ricevimenti, locali serali, discoteche, bar, gelaterie, pasticcerie, mense, operatori del catering e stabilimenti balneari

Perché partecipare: per gli imprenditori per entrare in contatto con i giovani da occupare nelle proprie aziende, ma anche partecipare a un dibattito tecnico sul futuro del proprio settore.

Per scuole alberghiere e loro studenti: fare un’esperienza di orientamento e miglioramento delle proprie competenze, relazionandosi inoltre con le aziende del proprio territorio.

Come funziona: aziende, scuole e studenti si iscrivono all’evento, senza alcun onere. Per ciascuna azienda iscritta, dopo la parte seminariale, verrà allestito un desk con tavolino, sedie, un totem identificativo. Gli studenti, appositamente selezionati, gireranno per i tavoli secondo il modello “speed date”, quindi parteciperanno agli incontri individuali.