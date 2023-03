Vertenza Dopla Manfredonia, Rotice: “Molto preoccupato dalla negativa evoluzione”

Sono molto preoccupato e fortemente contrariato dalla negativa evoluzione della vertenza “Dopla Manfredonia”. Lo scorso gennaio, al tavolo della task force della Regione Puglia, avevamo ragionato su un patto di lealtà per salvaguardare i 67 dipendenti e garantire la pronta ripartenza della produzione dell’impianto al momento dell’ingresso della nuova proprietà a seguito della procedura di concordato di fallimento, senza alcun spostamento di attrezzature e produzione altrove.

Tutto questo, invece, non sta accadendo e si aprono tristi scenari come già avvenuto per altri insediamenti del Contratto d’Area. Non c’è tempo da perdere per iniziare subito questa battaglia. Accogliendo l’invito dei sindacati, mi faccio promotore della convocazione urgente presso il Comune di Manfredonia del tavolo permanente con le Istituzioni territoriali per aprire un fronte a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie che non lasceremo soli.