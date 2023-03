“Brindisi di Stagione”: la Compagnia Bottega degli Apocrifi incontra la città per festeggiare la conclusione delle attività invernali e la Giornata mondiale del Teatro

Lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20.00, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, la compagnia Bottega degli Apocrifi invita tutti a “Brindisi di Stagione” aprendo le porte del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia alla città e a coloro che abbiano voglia di festeggiare insieme la conclusione della Stagione invernale ideata e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, dalla Bottega degli Apocrifi e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, con il sostegno di Regione Puglia e Ministero della Cultura.

All’incontro – aperto alla città – interverranno il Sindaco della Città di Manfredonia Gianni Rotice, il Vice sindaco e assessore alla Cultura della Città di Manfredonia Giuseppe Basta, il direttore del Teatro Pubblico Pugliese Sante Levante, il direttore artistico della Compagnia Bottega degli Apocrifi Cosimo Severo, la segreteria organizzativa della Bottega degli Apocrifi Micaela Granatiero, il giornalista e critico teatrale Alessandro Toppi direttore de “La Falena”.

«Sarà un brindisi in forma di racconto, con la gioia e l’urgenza di ritrovarsi, questa volta in teatro. L’analisi della “Stagione di Prosa 2022-2023”, e di “Favolosamente Vera 22-23” è necessaria per poter avere dati innanzitutto rispetto alla partecipazione del pubblico, qualità della fidelizzazione e soprattutto il modo migliore per programmare e produrre le prossime attività» prova a sintetizzare Cosimo Severo, regista della Compagnia Bottega degli Apocrifi, convinto che «questa comunità possa approfittare di momenti come questi per ritrovarsi e parlarsi».

Per info: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, botteghino@bottegadegliapocrifi.it