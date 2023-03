Manfredonia: la stagione primaverile ed estiva parte con “Guida Sicura”

“La stagione primaverile ed estiva 2023 di Manfredonia parte con ‘Guida Sicura’, progetto promosso ed organizzato dall’associazione onlus ‘ Guida la tua vita’ per domenica prossima presso il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana”.

Ad annunciarlo è Gianni Rotice, Sindaco di Manfredonia, primo Comune della Puglia ad aver aderito al progetto rivolto alla sicurezza stradale e prima tappa del tour italiano del “Sud Motor Expo 2023”.

“Gli incidenti stradali – commenta il primo cittadino di Manfredonia alla vigilia dell’evento – sono diventati una vera e propria emergenza, come ha ribadito nel messaggio di fine anno anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. E’ importante prevenire e sensibilizzare, soprattutto i giovani, al corretto comportamento al volante per evitare il protrarsi di una continua strage di vite umane, molte volte conseguenza di imprudenza e disattenzioni”. “Ringrazio – continua il Sindaco Rotice – l’Associazione ‘Guida la tua vita’ del Presidente Alberto Scaperrotta, l’ACI Foggia e Puglia del Presidente Raimondo Ursitti, il Museo dei Pompieri e della Croce Rossa di Michele Guerra e il Coni Foggia con il delegato provinciale Renato Clemente Martino che con il Comune di Manfredonia hanno sposato con entusiasmo questo progetto che parte con il suo tour informativo proprio dalla nostra città. Un’occasione importante anche per ospitare un evento turisticamente attrattivo che dà inizio alla stagione primaverile ed estiva, connotando Manfredonia, in piena fase di rilancio, per una nuova proposta di fruizione culturale a beneficio della promozione del territorio e degli operatori commerciali”. “In primo piano – conclude il Sindaco – vi è l’educazione civica per i più giovani, affinché diventino cittadini ed autisti responsabili e rispettosi delle regole. Sono certo che domenica ci sarà una grande partecipazione delle famiglie e degli studenti alle attività ludico-educative predisposte”.

“Per rendere più incisivo il messaggio – aggiunge il presidente Scaperrotta – l’associazione che presiedo, attraverso operatori specializzati (stuntman), effettuerà anche dimostrazioni di reali incidenti stradali mostrando gli effetti e spiegando le incombenze alle quali sono chiamate le forze dell’ordine in questi casi. Ovviamente tali dimostrazioni sono effettuate in assoluta sicurezza e nel rispetto di ogni direttiva imposta alla salvaguardia della pubblica incolumità”. “L’evento prevede per l’intera giornata anche una serie di spettacoli e test drive che sicuramente susciteranno interesse ed il piacere degli ospiti”, conclude Scaperrotta.

L’ingresso all’evento, aperto dalle ore 10 alle ore 21, è gratuito.

localizzazione sede evento

Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia

Zona Industriale DI/46 S.S. 89 Manfredonia – Foggia

prenotazione test drive

cellulare 391 – 4838076

