Servizio Civile Universale: rinnovata l’intesa tra Assessorato regionale al Welfare, ASL Foggia e associazione “Le ragioni del cuore”

Il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri, l’Assessora Regionale al Welfare Rosa Barone e la Presidente dell’Associazione “Le ragioni del cuore” Tiziana De Nisi hanno sottoscritto una manifestazione d’intenti con cui viene confermato il partenariato per le attività del Servizio Civile Universale della ASL Foggia.

Una collaborazione che ha già dato i suoi frutti e che assegna ai volontari la funzione strategica di educatori e facilitatori digitali, al servizio della Comunità.

Secondo l’intesa, rinnovata anche per la nuova progettazione, i volontari del Servizio Civile Universale della ASL Foggia, come i 30 attualmente in attività, vengono formati sull’utilizzo dei software regionali dai professionisti di InnovaPuglia, società in house della Regione Puglia per la programmazione strategica a sostegno dell’innovazione tecnologica (anch’essa partener di progetto).

Conclusa la formazione, i volontari, assegnati ai servizi sociosanitari e ospedalieri della ASL, sono a disposizione di dipendenti e cittadini per aiutarli ad utilizzare l’app Pugliasalute, lo strumento più semplice e veloce per usufruire di una serie di servizi, come la scelta e revoca del medico di medicina generale, la prenotazione e la disdetta delle prestazioni, il fascicolo sanitario elettronico.

Le persone, acquisite a loro volta le competenze necessarie, possono autonomamente continuare ad utilizzare l’app, direttamente da casa. Tutto ciò senza fare file agli sportelli, ma con un semplice click.

“L’esperienza di supporto digitale – ha spiegato Tiziana de Nisi – ha preso il via durante la pandemia quando era necessario attivare lo spid ed una serie di procedure telematiche per richiedere il contributo Covid. I volontari, pur a distanza, hanno supportato le famiglie agevolandole nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Visti i risultati, abbiamo voluto rinnovare la sinergia”.

Le nuove progettazioni di Servizio Civile Universale della ASL Foggia sono, oggi, il risultato del lavoro sinergico di Ministero delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, Regione Puglia, ASL Foggia, ASL Roma 1 (con cui è partita lo scorso anno una esperienza di coprogrammazione) e associazioni.

“Questa partnership tra il cittadino, associazioni e istituzioni – ha dichiarato Nigri – non sempre è scontata, virtuosa e fruttuosa. L’esperienza che noi stiamo raccontando lo è a tutti gli effetti. Gli operatori volontari del Servizio Civile Universale sono per noi assolutamente strategici perché rappresentano una realtà consolidata, una best practice strutturata che sta incontrando sempre più l’interesse delle altre istituzioni”.

“La nostra è una realtà complessa – ha detto l’assessora Barone rivolgendosi agli operatori- . Noi siamo chiamati a dare ai giovani delle opportunità e questa lo è sicuramente. Si tratta di opportunità che vanno coltivate perché possono determinare il vostro futuro. Un futuro che, a sua volta, condiziona anche noi perché siamo legati in una rete di relazioni. Voi siete un veicolo, uno strumento per portare un servizio ai cittadini, ma allo stesso tempo, potrete partire da questa opportunità per trovare sbocchi lavorativi”.

“Per i volontari – ha chiosato Annarita Stoppiello, responsabile dell’Ufficio del welfare comunitario e innovazione sociale della Asl Foggia – si tratta di una esperienza professionalizzante, ma anche di coesione sociale. Nei dodici mesi di attività i volontari, infatti, aumentano le competenze personali e, allo stesso tempo, sviluppano maggiori capacità interpersonali (capacity building) scoprendo il valore del lavoro di gruppo”.

Open Day

Gli operatori volontari della ASL Foggia, oltre ad offrire assistenza digitale all’interno dei servizi sociosanitari aziendali, saranno impegnati in open day specifici, organizzati sul territorio.

Primo appuntamento il prossimo 6 aprile presso l’associazione “Le ragioni del cuore”, sita a Foggia in via Candelaro 88.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, gli operatori volontari offriranno agli associati supporto digitale per la richiesta dello spid e della carta di identità elettronica; daranno informazioni sul fascicolo sanitario elettronico, sul sistema pago PA, sui servizi digitali Puglia salute e sulle misure sociosanitarie predisposte dall’assessorato al Welfare.