Vitulano Drugstore Manfredonia: giovani protagonisti con la Puglia

La Puglia esce dal Torneo delle Regioni nella fase a gironi, giocata tra l’1 e il 3 aprile, ma a testa altissima. In gironi complicatissimi (l’under 15 contro Lazio e Piemonte / Valle d’Aosta, l’under 17 anche contro Bolzano), i nostri ragazzi portano a casa delle grandi prestazioni. Gambuto segna un gol, Colangelo tre, Spera si dimostra come sempre affidabile.

I giovani, in una stagione già memorabile per loro, tornano a casa con una bellissima esperienza nel bagaglio. Un miglioramento, giocando in un contesto nuovo e di alto livello; consapevolezza dei propri mezzi importante per il percorso; tanti nuovi amici, alcuni già incontrati, altri che verranno presto rivisti. E alla fine del percorso, l’unica cosa che conta è il progresso come giocatori e persone. Da quel punto di vista, tra grandi partite e risate con i compagni nella Rappresentativa Pugliese, sicuramente l’esperienza è stata soddisfacente.

Di seguito i risultati delle partite dei gironi:

Under 15 – Girone A

Puglia 1-3 Lazio

Piemonte / Valle d’Aosta 5-1 Puglia

Lazio 1-1 Piemonte / Valle d’Aosta

Under 17 – Girone A

Bolzano 3-7 Piemonte / Valle d’Aosta

Puglia 0-7 Lazio

Lazio 9-7 Bolzano

Piemonte / Valle d’Aosta 3-3 Puglia

Lazio 0-0 Piemonte / Valle d’Aosta

Puglia 12-8 Bolzano.

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia