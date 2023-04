Lavori di rifacimento strade, nota dell’assessore Trigiani

In merito ai lavori di rifacimento delle strade cittadine avviati dall’Amministrazione comunale in questi giorni, l’Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Trigiani, specifica quanto segue:

– La Regione Puglia ha stanziato un fondo di 100 milioni di euro per il programma “StradaXStrada”, ripartendo la somma per tutti i Comuni puliesi in misura proporzionale alla popolazione residente e all’estensione del territorio espressa in Kmq. Fondi erogati a fronte della presentazione di proposte progettuali;

– A Manfredonia, dopo approvazione da parte della Regione di progetti redatti nel 2022 dagli uffici comunali, sono stati assegnati 1.588.835,37 euro;

– Oltre alle vie del finanziamento “StradaXStrada”, l’Amministrazione comunale sta intervenendo ed interverrà su altre strade con fondi diretti di Bilancio ed anche attraverso il ripristino di scavi a carico delle aziende che hanno eseguito lavori per energia elettrica, gas, acqua e fogna, fibra;

– L’Amministrazione comunale, attraverso altri bandi e finanziamenti già intercettati, interverrà sul ripristino e messa in sicurezza delle strade rurali;

– Terminati i lavori di rifacimento dell’asfalto, sarà ripristinata anche la segnaletica orizzontale (es. strisce pedonali) e verticale ed i marciapiedi; in programma a breve con il Vicesindaco ed Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, il posizionamento dei nuovi cestini rifiuti stradali.