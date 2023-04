Visita del Procuratore Vaccaro alla sede della Capitaneria di Porto di Manfredonia

Nella mattinata odierna (ieri, ndr) 13 aprile 2023, il Procuratore Capo della Repubblica di Foggia – Dott. Ludovico VACCARO – accompagnato dal Procuratore Aggiunto della Repubblica presso la Procura di Foggia – Dott. Silvio Marco GUARRIELLO – ha fatto visita alla sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia.

Nell’ambito delle attività coordinate dalla Direzione Marittima di Bari, i due magistrati hanno tenuto una breve conferenza tesa a delineare le modifiche intervenute a seguito del d.lgs. n. 150/2022, c.d. “Riforma Cartabia” con particolare riferimento alle novità che hanno riguardato gli atti e le procedure della Polizia Giudiziaria.

A fare gli onori di casa il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia Capitano di Fregata Antonio Cilento, che all’inizio dei lavori ha voluto ringraziare gli importanti relatori per il momento formativo. Al momento formativo, in considerazione anche dell’alto spessore dei conferenzieri, ha preso parte una rappresentanza di tutte le Capitanerie di Porto Pugliesi ricadenti all’interno della Direzione Marittima di Bari.

Il Procuratore al termine della conferenza ha inteso rivolgere delle parole di apprezzamento alle donne ed agli uomini della Guardia Costiera quotidianamente impegnati per la tutela dell’ambiente marino e costiero e la salvaguardia della vita umana in mare. Il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Contrammiraglio Vincenzo Leone a nome di tutto il personale dipendente della Guardia Costiera ha rivolto un sentito ringraziamento al Procuratore Capo e a tutto il suo staff per il costante segno di vicinanza accordato all’Autorità Marittima pugliese.