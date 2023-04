VI Edizione del Premio di eccellenza “Lingua e Cultura Tedesca Gabriele Johanna Selder”

“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto” (Giovanni 12,24-26). È questa l’immagine che mi è venuta in mente ascoltando gli interventi dei vincitori delle ultime due edizioni del Premio di eccellenza “Lingua e Cultura Tedesca Gabriele Johanna Selder”. Emanuela Livini, iscritta al primo anno di Lingue e Culture straniere (Lingue per l’impresa e il turismo), e Andreas Pasquale Ippolito, iscritto al secondo anno di Lingue e Culture straniere (Lingue e Letterature straniere), intervenuti alla premiazione della VI edizione del premio, hanno raccontato con entusiasmo la loro esperienza di studenti di lingua tedesca e di quanto la vincita della borsa di studio messa a disposizione dalle famiglie Saracino-Selder sia stata per loro un volano per proseguire lo studio dell’affascinante lingua e cultura tedesca. Nel 2017, a distanza di un anno dalla scomparsa prematura dell’amata Gabriele Johanna Selder, originaria di Monaco di Baviera, ma trapiantata a Manfredonia, suo marito, Bonifacio Saracino, decise di indire il premio di eccellenza dedicato a lei per tutti gli studenti e le studentesse delle ultime classi della scuola superiore previo superamento con merito di un test in lingua tedesca. Il premio è giunto quest’anno alla VI edizione e si avvale del patrocinio dell’Università di Foggia e dell’associazione culturale italo-tedesca “Grimm” di Foggia, del sostegno del Provveditorato agli Studi di Foggia e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma. La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 28 aprile scorso nell’Aula Magna”Giovanni Cipriani” del Dipartimento di Studi Umanistici di Foggia coordinata da Lucia Perrone Capano, Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo. Hanno portato i saluti istituzionali Antonio Daniele, Coordinatore del Corso di Laurea in Lingue e Culture straniere, e Maria Gambatesa in rappresentanza di Maria Aida Tatiana Episcopo – Dirigente USR Puglia Ufficio V – A. T. Foggia. Sono seguiti tre interessanti interventi relativi all’insegnamento del tedesco all’Università di Foggia: didattica e ricerca linguistica. Anna Riccio, Coordinatrice del corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture per la comunicazione internazionale, ha introdotto il nuovo corso in fase di approvazione illustrandone gli sbocchi e le finalità, per poi parlare degli “Strumenti computazionali per la ricerca linguistica”. È seguito l’intervento di Antonella Catone, Ricercatrice di Lingua e Traduzione in Lingua tedesca, la quale ha parlato degli “Strumenti computazionali per la didattica del tedesco come lingua straniera”. Myrtha de Meo Ehlert, Presidente dell’Associazione italo-tedesca Grimm di Foggia, ha parlato degli“Strumenti computazionali per l’analisi dei testi letterari in lingua tedesca”.

Si è giunti infine alla premiazione. La prof.ssa Perrone Capano, dopo aver annunciato che tutti i partecipanti al Premio di Eccellenza potranno accedere gratuitamente ad un corso blended di venti ore di preparazione alla Certificazione Tedesca Goethe-Zertifilat B1/B2, offerto dal Presidente e dall’Associazione culturale italo-tedesca «Grimm» di Foggia in collaborazione con l’Università di Foggia, ci ha tenuto a sottolineare che tutti gli studenti e le studentesse che non hanno ottenuto il premio della borsa di studio in palio non devono considerarsi perdenti ma, al contrario, dei coraggiosi che hanno affrontato una sfida che possono benissimo ripetere il prossimo anno. Quindi ha dichiarato vincitori della VI edizione del premio:

– Evelin Acquaviva del Liceo Carolina Poerio di Foggia, Premio di € 1000 per le Classi Quinte dei Licei di Foggia e provincia;

– Chiara Di Fazio del Liceo Linguistico E. Pestalozzi di San Severo, Premio di € 500 per le Classi Quarte dei Licei di Foggia e provincia;

– Ginevra Rauzino dell’IIS Mauro del Giudice di Rodi Garganico, Premio di € 400 per le Classi Quinte delle scuole medie superiori tecniche, commerciali e professionali di Foggia e provincia;

– Leonardo Circelli dell’Istituto professionale “Bonghi” di Lucera, Premio di € 300 per le Classi Quinte delle scuole medie superiori tecniche, commerciali e professionali di Foggia e provincia;

La commissione che ha esaminato gli elaborati era composta da Daniela Sorrentino, Professoressa associata di Lingua e traduzione tedesca, Università della Calabria, Brigitta Flau, CEL di lingua tedesca, Università di Bari, Jannik Gasde, Docente di Lingua tedesca, Amburgo.

Ha concluso l’incontro il presidente del premio, Bonifacio Saracino, il quale visibilmente commosso ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione del premio in una sede prestigiosa come l’Università di Foggia, che ha dato tutta la disponibilità e la collaborazione necessaria affinché la memoria di Gabriele Johanna Selder, instancabile insegnante di Tedesco, non si disperda e il seme rimasto dopo la sua scomparsa possa portare tanto frutto nella diffusione della sua lingua come veicolo importante di comunicazione e mezzo per rilevanti sbocchi lavorativi.

Mariantonietta Di Sabato