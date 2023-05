d’Arienzo e De Santis sul caso Manfredonia: “Matteo Panza ha tutto il sostegno della federazione provinciale e dell’unione regionale del Pd”

È come se si vietasse ad un medico di candidarsi consigliere comunale perché potrebbe curare male un esponente del colore politico opposto o se si vietasse ad un professore di fare il consigliere comunale perché magari potrebbe mettere un voto basso al figlio del suo avversario politico.

Un principio così banale da non avere bisogno di essere riaffermato, se non fosse per la surreale richiesta di dimissioni dagli incarichi di rappresentanza del Partito Democratico di Puglia e di Manfredonia avanzata nei confronti di Matteo Panza, segretario cittadino e componente della Segreteria regionale, dalle forze politiche di centrodestra che amministrano il Comune manfredoniano.