Le difficoltà dei giovani imprenditori della Riviera Sud di Manfredonia

Le policy economiche, ambientali, sociali e politiche se convergono verso un progetto comune di sviluppo del territorio, creano occupazione e preservano al contempo l’ambiente. Un gruppo sostenuto di cittadini, residente nella zona della Riviera Sud di Manfredonia, sta costituendo un Comitato per portare avanti i loro progetti di sviluppo socio-economico. In passato, questo gruppo investì i propri risparmi per acquistare dei terreni edificabili, corrispondendo le dovute imposte al Comune. La loro visione di futuro è connessa a quella dello sviluppo del territorio in cui sono nati e che non vogliono lasciare. Questo giovane spirito imprenditoriale dovrebbe essere sostenuto dalle istituzioni locali invece viene osteggiato dalla Regione Puglia in virtù di vincoli ambientali. Con Deliberazione di Giunta regionale n 1198/2021 fu approvato il nuovo “Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023”, che ha previsto l’istituzione di una nuova “Oasi di protezione” estesa per una superficie di 588,92 ettari interessando la Zona degli Sciali della Riviera Sud di Manfredonia a forte vocazione turistica fino alla ex Daunia Risi. L’istituzione della nuova Oasi non è stata mai notificata ai proprietari dei succitati “terreni edificabili”. Altrimenti avrebbero potuto opporsi e la zona vincolata non sarebbe stata istituita nell’area edificabile. Avverso la delibera regionale, il neo Comitato, con studi e dati alla mano, ha proposto ricorso al Tar di Bari che con sentenza n. 587/2023 dell’8 marzo 2023 ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per difetto di legittimazione. Il neo Comitato sta provvedendo a definire l’appello al Consiglio di Stato in quanto c’è un precedente accaduto a Lecce in cui il Tar diede ragione ai proprietari di terreni ricadenti in un Oasi il cui atto istitutivo non venne notificato agli interessati.

Ciò fu poi confermato con sentenza del Consiglio di Stato n. 6563/2011. La Regione Puglia, sorda alle istanze dei giovani imprenditori della Riviera Sud di Manfredonia, preferisce chiudere le porte e non aprirsi al dialogo. Lo scorso 9 maggio, il parroco don Salvatore Miscio, quelle “porte” della Chiesa Sacra Famiglia le ha aperte, ascoltando il grido d’aiuto del neo Comitato. Dall’incontro sono emerse le vicissitudini giudiziarie, raccontate ai microfoni di Manfredonianews da Calvano Antonio, membro del neo Comitato, fotografo naturalista e profondo conoscitore delle suddette aree che per errore sono state circoscritte all’interno di un Oasi protetta da vincolo faunistico . Egli afferma che: “la nuova Oasi si estende in parte in territori agricoli e nell’area dove sono situate alcune strutture turistiche degli Sciali in cui la fauna protetta non nidifica”. Inoltre, in queste aree, l’Acquedotto pugliese sta investendo ingenti risorse pubbliche per ricostruire la rete idrica e fognaria e rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più numerosa, incrementata da quelle dei turisti che ogni anno affollano i villaggi turistici della Riviera Sud.

Continua Calvano “Abbiamo pensato di costituirci in Comitato per avere più voce in capitolo durante le assemblee giudiziarie e istituzionali. Ad oggi questa meravigliosa costa, ricca di biodiversità sia per la fauna che per la flora presente è lasciata a sé, diventando discarica a cielo aperto. Noi invece vogliamo preservarla e valorizzarla. Solo con opportuni investimenti infrastrutturali e adeguati progetti di sviluppo del turismo eco-sostenibile si potrà fruire questo straordinario paradiso che la natura mostra in tutta la sua bellezza”. Auspichiamo che le istanze del neo Comitato possano essere ascoltate pienamente nei “tavoli istituzionali”, evitando i “campanili” di parte per avvantaggiare chi? Non certo i giovani imprenditori della Riviera Sud che lottano per far progredire il nostro territorio.

Grazia Amoruso