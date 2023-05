La consigliera di Manfredonia Valente eletta nel direttivo Anci Puglia

Insieme per la Puglia, la federazione delle civiche regionali coordinate dal Presidente Michele Emiliano e dal referente regionale Rosario Cusmai, esprime grande soddisfazione per l’elezione della Consigliera Comunale Maria Teresa Valente, rappresentante di CON Manfredonia, nel Direttivo del Consiglio Regionale ANCI Puglia. Tale risultato è stato raggiunto grazie al prezioso lavoro svolto dagli esponenti dei Civici di Puglia, dimostrando l’importanza di un impegno politico condiviso per il bene della nostra Regione.

L’elezione di Maria Teresa Valente, unica Consigliera comunale della Capitanata ad entrare nel Direttivo insieme ai Sindaci di Mattinata e Casalvecchio di Puglia, rappresenta un traguardo significativo ed un segnale di rinnovamento e di impegno civico nella provincia di Foggia. Insieme per la Puglia ringrazia la Presidente Fiorenza Pascazio per averne accolto le indicazioni e aver offerto alla Valente l’opportunità di rappresentare ben 257 comuni pugliesi all’interno dell’ANCI nei rapporti con la Regione Puglia.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine per la fiducia che mi è stata accordata e mi impegno a svolgere il mio ruolo nel Direttivo con serietà e senza distinzione di appartenenza politica, rappresentando tutti i sindaci pugliesi”, ha dichiarato Maria Teresa Valente.

Insieme per la Puglia continuerà a sostenere attivamente i propri rappresentanti, affinché possano portare avanti le istanze dei cittadini pugliesi e contribuire al progresso e al benessere della nostra Regione.

