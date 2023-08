Oggi a Manfredonia la tappa di “E…State con noi”, la campagna promossa dalla Polizia Stradale

Manfredonia – su mia richiesta al Prefetto Maurizio Valiante ed Questore Rossi nell’ambito della lotta alla mala movida e all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani -, è stata individuata tra le 27 località turistiche italiane (tre in Puglia, Trani e Monopoli le altre due).

L’iniziativa è rivolta ai viaggiatori che si sposteranno lungo strade e autostrade e toccherà 27 località in 10 regioni: Veneto, Sicilia, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Lazio, Puglia, Campania e Calabria.

Per l’occasione arriverà a Manfredonia il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula didattica itinerante grazie alla quale la Polizia Stradale fa scuola di sicurezza: con il simulatore di guida, i visori vr per sperimentare la guida in stato di alterazione psico-fisica ed altre attività interattive.