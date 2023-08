Trenta ritratti di donne per esaltare l’altra faccia della luna

UNA RASSEGNA di ritratti di donne, fotografie non casuali ma espressione artistica di un progetto per evidenziare «un ideale di bellezza naturale e armonioso». “Nuda” è il titolo della rassegna che contrariamente a quanto induce ad immaginare quella parola forte e provocatoria, presenta una trentina di fotografie in bianco e nero e a colori, riprese al naturale che rimarcano ed esaltano «la dolcezza e la fierezza, la timidezza e la sicurezza, la sensualità e l’eleganza, delle donne che mantengono i propri tratti originali, prive del trucco ingannevole e dei ritocchi da studio fotografico» partecipa l’autore il fotografo Pietro Damiano dell’associazione culturale “Progetti futuri” che ha promosso e organizzato l’evento.

UNA DONNA fuori dagli stereotipi che ritengono di fare colpo solo perché si presentano nude, con pochi centimetri di stoffa addosso. La donna che emerge dalle magie stilistiche di Pietro Damiano è semplice, essenziale, sobria, schietta, chiara. Donne vere tra i sedici e sessant’anni, i cui sguardi, intensi o sfuggenti, malinconici o gioiosi, esprimono sentimenti e personalità autentici. «I singoli ritratti – spiega Damiano – fanno parte di una collana di perle con ciascuna diversa dall’altra, e pertanto uniche dotate di proprie specifiche esclusività. Una bellezza femminile – rimarca – libera da fronzoli e orpelli di vario ordine, consapevole del proprio fulgore e della propria forza evocativa».

LA MOSTRA abbinata alla settimana di “Liberi Libri”, la rassegna di libri di autori del territorio promossa dall’Associazione “ManfredoniaNews” che si conclude sabato 5 corrente, che parlano dei problemi e degli aspetti culturali della Daunia, non è fine a sé stessa. «Fa parte di un progetto più ampio – spiega il presidente Nunzio Favia – di promozione culturale come volano di sviluppo sociale ed economico attraverso la realizzazione di eventi, attività e progetti a livello locale nazionale e internazionale con la collaborazione di partner prestigiosi quali la Regione Puglia, gli Istituti italiani di cultura di Amsterdam e di Stoccarda, il Comune di Napoli, il Teatro pubblico pugliese, la ASL, i Rotary club di Foggia e Manfredonia».

LE ATTIVITA’ di “Progetti futuri” si sviluppano sui settori di arte, musica, sociale e scienza. «La mostra di fotografie “Nuda” – chiarisce il presidente Favia – vuole essere un contributo e una amplificazione della solidarietà alle problematiche delle donne, un testimonianza della bellezza e della specificità delle protagoniste dei ritratti che hanno voluto mettersi in gioco per affermare ed esaltare l’altra faccia della luna». La mostra è itinerante esposta anche all’estero.

Michele Apollonio