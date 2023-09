L’ASD Trimigno di Manfredonia parteciperà alla XXI Edizione di TOCATÌ Festival Internazionale dei Giochi in Strada

L’ASD Trimigno di Manfredonia, Foggia, parteciperà alla XXI edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, che si terrà dal 14 al 17 settembre 2023 a Verona, con il Bastone Pugliese.

Il Bastone Pugliese è un’antica tecnica di difesa basata sul rispetto dell’avversario, oggi pratica ludica. Prima di iniziare la “Tirata”, la pratica è accompagnata da un rituale che prevede un invito, la richiesta di un lasciapassare. Il praticante chiede: “È Liber maestr?” (“È libero maestro?”) e, per proseguire nella pratica, attende la risposta: “Liber e franc…grazie tant.” (“Libero e franco, grazie tante.”). Un cerimoniale che testimonia l’importanza della lealtà nel combattimento.

Al Tocatì, oltre al Bastone Pugliese, anche la Corsa con la Cannata (Lazio), Gioco delle Noci (Liguria), Palla eh (Toscana) e tanti altri giochi sport della tradizione italiana provenienti dalle regioni, Veneto, Puglia, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

La XXI edizione di Tocatì è un’edizione epocale, che sigilla l’entrata di Tocatì, nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, ufficialmente avvenuta, in Marocco, il 1° dicembre 2022, durante il 17° Comitato intergovernativo della Convenzione UNESCO del 2003, di fronte a ben 2000 delegati provenienti da 180 Stati. Il Tocatì diventa, quindi, il primo esempio in Italia a ottenere questo prestigioso riconoscimento e ad assumere il ruolo di riferimento mondiale per tutti gli appassionati di giochi e sport tradizionali. Quest’anno, il Tocatì dà il benvenuto al Portogallo come “Ospite d’Onore”, il quale porterà, a Verona, Giochi e Sport Tradizionali impressi nella memoria e nella cultura musicale della sua gente ma più che mai vivi tra le comunità locali.

Ricordiamo a tutti:

– di evitare di creare assembramenti;

– di prestare attenzione alla segnaletica presente nelle aree;

– che alcuni eventi, come i Laboratori Delle Riflessioni Bambini e Adulti, sono a prenotazione;

– che alcuni eventi sono a numero chiuso o su prenotazione e pertanto soggetti ad esaurimento posti;

– che l’accesso alle aree del festival sarà regolamentato in funzione delle disposizioni ministeriali in vigore;

– che in caso di pioggia il festival si tiene regolarmente, in parte, in spazi al coperto;

– che l’entrata del festival è gratuito.

Servizi:

Anche per questa edizione del Festival saranno garantite le postazioni nursery gestite dell’associazione Il Melograno.

Organizzatori:

Tocatì è organizzato da Associazione Giochi Antichi (AGA), in collaborazione con il Comune di Verona, patrocinato dall’Università degli Studi di Verona, dall’Associazione Europea Giochi e Sport Tradizionali (AEJEST) e dal MIC – Ministero della Cultura Italiana con la collaborazione e il sostengo dell’ ICPI – Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e della Regione Veneto.

Informazioni sul Festival

Nato nel 2003, il Festival ha avuto subito successo. Dal 2006 viene dedicato ogni anno ad un diverso Paese rappresentato da giochi, musiche, danze tradizionali, artigianati e specialità gastronomiche (2006 Spagna, 2007 Croazia, 2008 Scozia, 2009 Grecia, 2010 Svizzera, 2011 vari Paesi del mondo in occasione del congresso mondiale degli esperti di gioco ITSGA – International Traditional Sports and Games Association, 2012 tutti i Paesi Ospiti in precedenza hanno inviato una rappresentanza per celebrare il decennale del Tocatì, 2013 Ungheria, 2014 Messico, 2015 Catalunya, 2016 Repubblica Popolare Cinese, 2017 vari paesi europei legati dal tema della lotta, 2018 La Francia del Sud, 2019 La Bretagna, 2020 Le Italie dei Borghi in gioco, 2021 Belgio, Cipro, Croazia e Francia, 2022 Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Iran, Messico, Scozia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria). Il Festival è da sempre attento a sostenibilità e ambiente ed utilizza energia proveniente da fonti rinnovabili. Dal 2015 ha ottenuto ogni anno la certificazione internazionale ISO 20121 come evento sostenibile.

Tocatì, programma di attività condiviso da comunità e istituzioni di 5 paesi: Cipro, Croazia, Francia, Belgio, Italia (capofila) con AGA.