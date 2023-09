Il CAV “Rinascita donna” di Manfredonia presente alla iniziativa “Allenati contro la violenza”

Il centro antiviolenza “Rinascita donna”, dell’ambito territoriale di Manfredonia, gestito dal Consorzio Opus, domenica 10 settembre è stato presente alla bella iniziativa di sensibilizzazione della Lega navale di Manfredonia. “Allenati contro la violenza” è il nome della campagna di comunicazione della Regione Puglia che ha indetto la giornata all’insegna dello sport: un’iniziativa congiunta degli assessorati al Welfare e allo Sport, in collaborazione con le federazioni sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e i centri antiviolenza.

Per questo, mentre si svolgeva la veleggiata, sulla banchina si poteva interagire con le operatrici di diversi Cav garganici, in modo da conoscere meglio le iniziative e le figure coinvolte.

Non è mai abbastanza alzare la voce per mettere in discussione la cultura nella quale siamo immersi; per questo lo sport non può che non rappresentare un proficuo, nonché piacevole, crocevia di interessi e personalità che lavorano per una società migliore. Infatti, proprio questo settore è spesso al centro della cronaca soprattutto per il fenomeno delle molestie, ma anche degli stereotipi di genere, se si considera l’attuale ma obsoleta linea di confine tra gli sport “da femmine” e quelli “da maschi”.

Costruire una società alla pari vuol dire prendere coscienza dei fenomeni discriminatori, calarli nella propria esperienza di vita e compiere ogni giorno scelte quotidiane che si schierino nettamente contro ogni forma di violenza, a partire dalle parole.

In calce, ricordiamo che il Centro antiviolenza “Rinascita donna” si trova in via San Lorenzo 46 ed offre supporto psicologico, sociale e giuridico a chi vi si rivolge liberamente.

Il numero a cui fare riferimento e attivo H24 è: 349 519 3603.