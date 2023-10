Ieri la presentazione della 6^ Camminata in Rosa

La Camminata in Rosa di Manfredonia, organizzata dal Comitato Uisp di Manfredonia con il patrocinio del Comune, conclude il percorso della prima settimana di Capitanata in Rosa, manifestazione finalizzata alla sensibilizzazione sui temi della prevenzione del tumore alla mammella e della violenza di genere.

Ieri, lunedì 2 ottobre, la presentazione a Manfredonia con una conferenza open air tenuta in Piazza del Popolo, alla quale ha preso parte anche l’Assessore comunale al Welfare, Avv. Grazia Pennella. “Dobbiamo incentivare la cultura della prevenzione per lotta al diritto alla salute fisica e psicologica delle donne”, ha affermato l’assessore. Presenti Orazio Falcone (Presidente Comitato Uisp Manfredonia), Antonietta D’Anzeris (Consigliera nazionale Uisp), Roberto Murgo (Senologo, Comitato Puglia Sudan G. Komen Italia), Elisabetta Valleti ( Presidente ANDOS Foggia), Daniela Gentioe (Coordinatrice CAV Ambito Manfredonia), Franca Dente (Presidente Imprgno Donna CAV Telefono Donna).

La partecipazione alla Camminata in Rosa è libera e non prevede costi di iscrizione. Presso il Comitato UISP di Via Maddalena 99 e da oggi pomeriggio anche in Piazza del Popolo è possibile ritirare il Kit (maglia, cappellino e sacca) con contributo libero.