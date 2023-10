La musica contro la dispersione scolastica

“Musicando insieme” a San Giovanni Rotondo: messaggi del Papa e di Mattarella

UN PATTO educativo di comunità per combattere la dispersione scolastica “Musicando insieme”. La musica per andare oltre le barriere fisiche e morali e scoprire la bellezza dello stare insieme, della condivisione. È stato il senso, pienamente espresso, della giornata di musica e di incontri svoltasi a San Giovanni Rotondo nello scenario incantato del Parco del Papa Giovanni Paolo II dove si sono radunati oltre due mila giovani provenienti da istituti scolastici della provincia. Un evento per tanti aspetti palpitante ed esaltante organizzato dall’Istituto professionale alberghiero “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo-Manfredonia, in collaborazione con scuole, parrocchie, associazioni, famiglie ed enti locali, all’insegna di una “patto educativo di comunità”.

«UN PATTO che ci sprona – evidenzia il dirigente scolastico Luigi Taliente – ad andare avanti e migliorarci, a potenziare una iniziativa rientrante nel patto educativo di comunità per combattere la povertà educativa e il disagio giovanile. Una impresa fatta propria dalla istituzione scolastica cui è necessario che si uniscano le varie e diverse componenti culturali e sociali del territorio così come è avvenuto in questa terza edizione di “Musicando”: tantissime infatti le rappresentanze istituzionali e sociali».

SRAORDINARIA e altamente gratificante il patrocinio del Santo Padre Papa Francesco che ha fatto pervenire, tramite mons. Giuseppe Campisi, la benedizione apostolica con l’augurio di «camminare sempre sulla via della gioia e della pace per costruire un mondo armonioso». Significativa altresì la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si complimentato con organizzatori per la edificante iniziativa che, oltre alla musica che ha funto da colonna sonora, si è diversificata in laboratori, incontri tematici. «Una sorta di tanti cantieri aperti – ha osservato il professor Taliente – che ora devono svilupparsi per dare luogo a tanti edifici e tutti insieme costituire una forza motrice che abbatte le barriere fittizie e perverse».

L’ARCIVESCOVO di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, ha dal canto suo, evidenziato come «tutte le comunità scolastiche, i giovani in generale, hanno nel DNA il desiderio di crescita sana e costruttiva e questa manifestazione mette in evidenza opportunamente il voler guardare al futuro con prospettive di speranze: a noi – ha aggiunto – il compito di assecondare e rendere fattibile questo desiderio».

IL SINDACO della Città di San Pio, Michele Crisetti, ha indicato «nella promozione sociale, nell’integrazione scolastica e nella forza della musica, le tre direttrici sulle quali orientare l’interesse dei giovani». Tra i numerosi presenti anche l’assessore regionale all’istruzione, Sebastiano Leo, in rappresentanza della Regione Puglia che ha finanziato il progetto “Alleanze educative”.

Michele Apollonio