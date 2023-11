Emiliano nomina Generale GdF Salvatore Refolo Commissario straordinario dell’Asset dopo interdizione dai pubblici uffici dell’ing. Sannicandro

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, preso atto dell’ordinanza di interdizione dai pubblici uffici dell’ing. Raffaele Sannicandro, ha disposto la sua sospensione dal ruolo di Soggetto attuatore degli interventi per il dissesto idrogeologico e di direttore della agenzia regionale Asset, nominando Soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico e Commissario straordinario dell’Agenzia Asset il Generale della Guardia di Finanza in quiescenza Salvatore Refolo, con decorrenza immediata.

