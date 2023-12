Futura, la stagione teatrale della Bottega degli Apocrifi

Con il titolo della bellissima canzone di Lucio Dalla la Bottega degli Apocrifi ha presentato la stagione teatrale 2023/24. “…il suo nome detto questa notte mette già paura…” dice il brano di Lucio e gli Apocrifi vogliono con questa stagione proprio esorcizzare la paura, quella paura che incombe su tutti noi in questi tempi così turbolenti, esortando a un grande rito collettivo per allontanarla attraverso questo ricco ed entusiasmante manifesto politico e poetico fatto di prosa, di musica, di risate e di allegria che ci accompagneranno fino a giugno. Una stagione di tutto rispetto che porterà la comunità teatrale a godere di bellissimi spettacoli ispirati da Aristofane, Shakespeare e Molière, ma anche la farsa dell’umano di Scarpetta, l’ironia tragica di Luigi De Filippo, la drammaturgia contemporanea di Ermanna Montanari, Sabina Guzzanti, Antonio Tarantino, Silvia Baldini, Alessandro Piva, Osvaldo Capraro, Stefania Marrone, Michele Di Virgilio, Miriam Fieno, Rosy Lo Caglio; e poi la visione dei registi come Marco Martinelli, Teresa Ludovico, Enzo Decaro, Cosimo Severo, Giorgio Gallione, Michelangelo Campanale, Claudio Di Palma, Fabio Grossi. Entusiasmeranno le attrici e gli attori che possono rendere il teatro necessario, vivo come Leo Gullotta, Giorgio Tirabassi, Sara Bevilacqua, Ettore Bassi, Salvatore Marci, Lucia Zotti, Michele Schiano di Cola, Paolo Sassanelli. E ancora una volta Pace di Aristofane, il filo rosso di una produzione di comunità con in scena accanto agli artisti oltre 100 ragazzi e bambini. Senza dimenticare lo spazio per i più piccoli con spettacoli e artisti pluripremiati in domenicale. E ancora laboratori per grandi e piccini, corsi di formazione e incontri per chiacchierare con gli “Artisti di stagione”. Realizzata e sostenuta dal Comune di Manfredonia e dal Teatro Pubblico Pugliese, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia. Insomma, ce n’è per tutti. Una stagione che si concluderà come è cominciata, con Futura, ma stavolta con l’ottimistica chiosa di Lucio Dalla: “…Aspettiamo senza avere paura, domani”.

Mariantonietta Di Sabato