Vitulano Drugstore Manfredonia, 3 punti sotto l’albero: 5-2 al CLN CUS Molise

Un bel regalo di Natale a tifosi e società quello che la squadra del Vitulano Drugstore Manfredonia lascia sotto l'albero. I ragazzi di mister David Ceppi battono il CLN CUS Molise nella gara valida per la dodicesima giornata di Serie A2 Élite Girone B, giocata al PalaScaloria sabato 16 dicembre. Le altre partite della giornata si svolgeranno il 23 dicembre: i sipontini possono godersi intanto la vetta della classifica, passando le feste con la testa al big match con il GG TeamWear Benevento che chiuderà il girone d'andata.

CRONACA

Nel primo minuto se ne vedono già di cotte e di crude: dopo 13 secondi Lucas Silva serve Carlo De Nisco in area di rigore e la squadra di Campobasso passa avanti. Nell’azione immediatamente successiva, magica serpentina di Diohan Barbieri che deposita in rete dopo aver superato anche il portiere Luca Mariano. Due minuti dopo, il gol che sigla il primo vantaggio sipontino di giornata è l’ennesima freccia scoccata dall’arciere Daniele Zullo. Il primo tempo ha ancora tante emozioni in serbo: su una delle numerose palle alte della gara, Barbieri impatta in maniera sfortunata e la sfera finisce nella sua stessa porta. Il Vitulano Drugstore potrebbe farsi piegare da questa situazione complessa, con pesanti squalifiche e diversi giocatori in precaria condizione, ma così non è. Tutto il gruppo sipontino reagisce al meglio possibile. Nel finale di primo tempo è il protagonista di giornata, Barbieri, a trovare ancora il vantaggio. Sarà sempre lui a portare il punteggio sul 4-2 prima che finiscano i venti minuti iniziali, spingendo sulla linea una palla messa già in porta da un bravissimo Eros Nenna.

Il capitano dell’a sua volta capolista under 19 non è l’unico giovane che in giornata riesce a fornire alla squadra un ottimo apporto: al suo esordio assoluto, Dominick Manzella non dimostra alcun timore verso la categoria. Prestazioni di sacrificio come quelle di Michele Murgo, Alessandro Zoppo e Roberto Giampaolo permettono di gestire il risultato anche quando mister Marco Sanginario opta per il portiere di movimento. A chiudere la gara una piacevole ciliegina sulla torta: Samuele Glielmi, dopo tante parate preziose, approfitta della porta vuota e trova la sua prima rete con la maglia del Vitulano Drugstore Manfredonia.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Moura (c), Manzella, Murgo, Zullo, Barbieri, Zoppo, Nenna, Colangelo, Giampaolo, Ferrara N., Vallarelli. All. Ceppi.

CLN CUS Molise: Mancinelli, Ferrara M., Pizzuto, Di Stefano (c), Migliorini, Domeneghetti, De Nisco, Bocca, De Oliveira, Mariano, Silva, Pazienza. All. Sanginario.

TABELLINO

Vitulano Drugstore Manfredonia: 0’36″pt, 16’40″pt, 17’09″pt Barbieri, 2’36″pt Zullo, 19’18″st Glielmi.

CLN CUS Molise: 0’13″pt De Nisco, 4’27″pt autog. Barbieri.

AMMONIZIONI

Murgo, Silva, Di Stefano.

Comunicato e foto: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia